PHUKET TEST & GO

Чалонг Шале Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8
оценка с
330
Обновление March 22, 2022
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Номера

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Chalong Chalet Resort расположен в районе Чалонг острова Пхукет, что делает его идеальным местом для отдыха и развлечений. Отель находится в 10 км от центра города и обеспечивает доступ к важным городским объектам. Этот современный отель находится в непосредственной близости от популярных городских достопримечательностей, таких как стрельбище Пхукета, Ферма орхидей Пхукета, спа-салон и массажный салон Suay. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории, парковка. Атмосфера Chalong Chalet Resort отражается в каждом номере. телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, частный бассейн, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), гидромассажная ванна - это лишь некоторые из удобств, которые предлагаются на всей территории отеля. Отель предлагает фантастические удобства, включая сауну, открытый бассейн, спа, массаж, сад, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Независимо от цели вашего визита, Chalong Chalet Resort - отличный выбор для пребывания на Пхукете.

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Адрес / Карта

66/11 Patak Road, Chalong, Phuket, Thailand, 83130

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