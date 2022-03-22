Чалонг Шале Резорт - Phuket Sandbox Hotel

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Chalong Chalet Resort расположен в районе Чалонг острова Пхукет, что делает его идеальным местом для отдыха и развлечений. Отель находится в 10 км от центра города и обеспечивает доступ к важным городским объектам. Этот современный отель находится в непосредственной близости от популярных городских достопримечательностей, таких как стрельбище Пхукета, Ферма орхидей Пхукета, спа-салон и массажный салон Suay. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории, парковка. Атмосфера Chalong Chalet Resort отражается в каждом номере. телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, частный бассейн, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), гидромассажная ванна - это лишь некоторые из удобств, которые предлагаются на всей территории отеля. Отель предлагает фантастические удобства, включая сауну, открытый бассейн, спа, массаж, сад, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Независимо от цели вашего визита, Chalong Chalet Resort - отличный выбор для пребывания на Пхукете.