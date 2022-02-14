PHUKET TEST & GO

Чабана Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.1
оценка с
133
Обновление February 14, 2022
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Chabana Resort is no longer operating as an SANDBOX.

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Удобно расположенный в Банг Тао, Chabana Resort, Phuket является идеальным местом для знакомства с Банг Тао. одно из самых популярных мест города. Отель расположен всего в 22 км от центра города, поэтому гости могут удобно расположиться для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Chabana Resort, Phuket предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, почтовые услуги. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах даже есть ЖК-телевизор / плазменный экран и бесплатный растворимый кофе, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Независимо от цели вашего визита, Chabana Resort, Phuket - отличный выбор для пребывания на Пхукете.

Удобства / Особенности

  • Кондиционер с индивидуальной системой контроля
  •  ЖК-телевизор / светодиодный телевизор
  •  Бесплатная кофеварка и чай с ежедневным пополнением.
  •  Бесплатный Wi-Fi
  •  Две бесплатные бутылки питьевой воды.
  •  Фен
  •  Зонтик
  •  Электрический репеллент от насекомых
  •  Удобства в ванной комнате
  •  Домашний телефон / звонок по международной сети
  •  Мини-холодильник
  •  Пододеяльник
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Адрес / Карта

90/1-4 Chengtalay 16, Chengtalay, Bang Thao, Phuket, Thailand, 83110

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