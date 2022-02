Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Удобно расположенный в Банг Тао, Chabana Resort, Phuket является идеальным местом для знакомства с Банг Тао. одно из самых популярных мест города. Отель расположен всего в 22 км от центра города, поэтому гости могут удобно расположиться для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Chabana Resort, Phuket предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, почтовые услуги. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах даже есть ЖК-телевизор / плазменный экран и бесплатный растворимый кофе, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Независимо от цели вашего визита, Chabana Resort, Phuket - отличный выбор для пребывания на Пхукете.

Удобства / Особенности Кондиционер с индивидуальной системой контроля

 ЖК-телевизор / светодиодный телевизор

 Бесплатная кофеварка и чай с ежедневным пополнением.

 Бесплатный Wi-Fi

 Две бесплатные бутылки питьевой воды.

 Фен

 Зонтик

 Электрический репеллент от насекомых

 Удобства в ванной комнате

 Домашний телефон / звонок по международной сети

 Мини-холодильник

 Пододеяльник

