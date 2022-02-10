Centra by Centara Phu Pano Resort Краби - Krabi Sandbox Hotel

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Отель Centra by Centara Phu Pano Resort Krabi (SHA Plus +), построенный в 2016 году, станет отличным дополнением к Краби и отличным выбором для путешественников. Отель расположен всего в 30 км от центра города, поэтому гости удобно расположены для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Centra by Centara Phu Pano Resort Krabi (SHA Plus +) предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы взбодрить путешественников. Некоторые эксклюзивные услуги включают факс, копировальный аппарат, оборудованный для гостей на инвалидных креслах, круглосуточную стойку регистрации и Wi-Fi в общественных местах, чтобы обеспечить нашим гостям максимальный комфорт. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. В течение дня гости могут наслаждаться расслабляющей атмосферой фитнес-центра и открытого бассейна. Независимо от цели вашей поездки в Краби отель Centra by Centara Phu Pano Resort Krabi (SHA Plus +) является идеальным местом для проживания в волнующем и захватывающем отдыхе.