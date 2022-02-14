Centara Grand Beach Resort Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Карон, Centara Grand Beach Resort Phuket является идеальным местом для знакомства с городом Карон. одно из самых популярных мест города. Всего в 45 км от этого 5-звездочного отеля можно легко добраться от аэропорта. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Ват Суванкирикет, Пляж Карон, Пляж Фридом. В Centara Grand Beach Resort Phuket безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Среди прочих удобств отеля - круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, медпункт, круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi в общественных местах. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах вы найдете телевизор с плоским экраном, бесплатный приветственный напиток, зеркало, тапочки, полотенца. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как зал для йоги, подводное плавание, джакузи, фитнес-центр, сауна, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Centara Grand Beach Resort Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.