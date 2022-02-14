PHUKET TEST & GO

Centara Grand Beach Resort Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.4
оценка с
1705
Обновление February 14, 2022
Centara Grand Beach Resort Phuket - Image 0
Centara Grand Beach Resort Phuket - Image 1
Centara Grand Beach Resort Phuket - Image 2
Centara Grand Beach Resort Phuket - Image 3
Centara Grand Beach Resort Phuket - Image 4
Centara Grand Beach Resort Phuket - Image 5
+27 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Удобно расположенный в Карон, Centara Grand Beach Resort Phuket является идеальным местом для знакомства с городом Карон. одно из самых популярных мест города. Всего в 45 км от этого 5-звездочного отеля можно легко добраться от аэропорта. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Ват Суванкирикет, Пляж Карон, Пляж Фридом. В Centara Grand Beach Resort Phuket безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Среди прочих удобств отеля - круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, медпункт, круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi в общественных местах. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах вы найдете телевизор с плоским экраном, бесплатный приветственный напиток, зеркало, тапочки, полотенца. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как зал для йоги, подводное плавание, джакузи, фитнес-центр, сауна, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Centara Grand Beach Resort Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Centara Grand Beach Resort Пхукет , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Centara Grand Beach Resort Пхукет
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

683 Patak Road, Karon, Phuket, Thailand, 83100

Отели-партнеры

Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Пасифик Клуб Резорт
8.6
рейтинг с
397 отзывы
Из ฿-1
Бест Вестерн Пхукет Оушен Резорт
8.3
рейтинг с
541 отзывы
Из ฿-1
Sugar Marina Resort - Art - Пляж Карон
8.4
рейтинг с
3074 отзывы
Из ฿-1
ON Hotel Пхукет
7.3
рейтинг с
553 отзывы
Из ฿-1
Ворабури Пхукет Резорт и Спа
7.7
рейтинг с
1374 отзывы
Из ฿-1
Карон Принцесс Отель
7.8
рейтинг с
507 отзывы
Из ฿-1
Старый Пхукет Karon Beach Resort
8.2
рейтинг с
1024 отзывы
Из ฿-1
Хилтон Пхукет Аркадия Резорт и Спа
8.2
рейтинг с
1505 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU