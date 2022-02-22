Centara Grand Beach Resort & Villas Краби - Krabi Sandbox Hotel

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Отель Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi (SHA Plus +) великолепно расположен в собственной частной бухте. Из него открывается потрясающий вид на зеленые известняковые образования и обширные просторы нетронутого белого песка с кристально чистой водой. Курорт расположен всего в 30 минутах езды от аэропорта Краби. Ао Нанг с его широким выбором магазинов, баров и ресторанов находится всего в нескольких минутах ходьбы от отеля. Это роскошный курорт, который гордится своей удовлетворенностью клиентов. Будь то ужинать вне дома или пообщаться за бокалом напитка, вы найдете что-то, что разбудит ваш аппетит.