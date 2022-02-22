KRABI TEST & GO

Centara Grand Beach Resort & Villas Краби - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.2
оценка с
2679
Обновление February 22, 2022
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Номера

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Отель Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi (SHA Plus +) великолепно расположен в собственной частной бухте. Из него открывается потрясающий вид на зеленые известняковые образования и обширные просторы нетронутого белого песка с кристально чистой водой. Курорт расположен всего в 30 минутах езды от аэропорта Краби. Ао Нанг с его широким выбором магазинов, баров и ресторанов находится всего в нескольких минутах ходьбы от отеля. Это роскошный курорт, который гордится своей удовлетворенностью клиентов. Будь то ужинать вне дома или пообщаться за бокалом напитка, вы найдете что-то, что разбудит ваш аппетит.

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Адрес / Карта

396-396/1 Moo 2, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81180

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