SAMUI TEST & GO

CELES Beachfront Resort Самуи - Samui Sandbox Hotel

Samui
9.1
оценка с
130
Обновление March 22, 2022
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Номера

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Удобно расположенный в Бопхут, CELES Beachfront Resort Koh Samui является идеальной отправной точкой для экскурсий в Бо Пхут. одно из самых популярных мест города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, CELES Beachfront Resort Koh Samui делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории. Зайдите в один из 68 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, вешалка для одежды, отдельный вход, тапочки, диван, которые присутствуют в некоторых номерах. Подводное плавание с маской и трубкой, частный пляж, фитнес-центр, сауна, рыбалка - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в CELES Beachfront Resort Koh Samui.

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Адрес / Карта

Pakdee Road, Bo Phut, Koh Samui, Thailand, 84320

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