CELES Beachfront Resort Самуи - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
All of the following packages include the required tests, and transport.
Удобно расположенный в Бопхут, CELES Beachfront Resort Koh Samui является идеальной отправной точкой для экскурсий в Бо Пхут. одно из самых популярных мест города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, CELES Beachfront Resort Koh Samui делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории. Зайдите в один из 68 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, вешалка для одежды, отдельный вход, тапочки, диван, которые присутствуют в некоторых номерах. Подводное плавание с маской и трубкой, частный пляж, фитнес-центр, сауна, рыбалка - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в CELES Beachfront Resort Koh Samui.