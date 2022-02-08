Виллы Casada Suitete Pool - Phuket Sandbox Hotel

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Casada Suitte Pool Villas, расположенный в районе Банг Тао, пользуется популярностью у путешественников. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Casada Suitte Pool Villas предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Для удобства каждого гостя доступны бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, кухня. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Casada Suitte Pool Villas идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.