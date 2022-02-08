CAPITAL O 959 Wabi Sabi Boutique Hotel - Phuket Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Пхукете, Wabi Sabi Boutique Hotel является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Этот 3,5-звездочный отель расположен в 0,5 км от оживленных городских улиц, в прекрасном месте и обеспечивает доступ к крупнейшим достопримечательностям города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Wabi Sabi Boutique Hotel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, почтовые услуги, услуги такси. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита, бутик-отель Wabi Sabi станет прекрасным выбором для пребывания на Пхукете.