Бури Тара Резорт - Krabi Sandbox Hotel

Курорт Buri Tara (SHA Plus +) удобно расположен на пляже Ао Нанг, всего в 150 метрах от центра Ао Нанг и потрясающего пляжа Нопараттара. Он находится в нескольких минутах ходьбы от всего, что вам понадобится во время вашего пребывания. Гостям предлагается на выбор 50 номеров повышенной комфортности и 19 номеров люкс. Все номера оборудованы кондиционерами, что делает их комфортным и роскошным местом для пары или семьи. Buri Tara Resort (SHA Plus +) - это особое место, расположенное в одном из самых красивых уголков Таиланда, и гости поймут это, мирно расслабившись в баре у бассейна и насладившись процедурами, предлагаемыми в спа-салоне на территории отеля. Запоминающийся курорт для незабываемого отдыха, Buri Tara Resort (SHA Plus +) подарит вам пребывание, которое вы так долго искали.

