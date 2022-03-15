SAMUI (SHA+) TEST & GO

Бури Раса Ко Панган - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
9.2
оценка с
625
Обновление March 15, 2022
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Номера

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Отель Buri Rasa Koh Phangan расположен в прекрасном районе Тонг Най Пан Ной, в центре романтики, ресторанов и пляжей острова Ко Панган. Центр города находится всего в 20 км, а до аэропорта можно добраться за 45 минут. Также, в непосредственной близости находятся Пляж Тонг Най Пан Яй, Пляж Хаад Хом, Пирс Бан Чалок Лам. В Buri Rasa Koh Phangan делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси. В отеле 65 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном, вешалку для одежды, бесплатный приветственный напиток, зеркало и отдельный вход. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут доступны первоклассные возможности для отдыха, такие как каноэ, сноркелинг, частный пляж, фитнес-центр, открытый бассейн. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Buri Rasa Koh Phangan.

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Адрес / Карта

55 Moo 5, Thong Nai Pan Noi Beach, Baan Tai, Thong Nai Pan Noi, Koh Phangan, Thailand, 84280

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