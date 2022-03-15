Бури Раса Ко Панган - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
All of the following packages include the required tests, and transport.
Отель Buri Rasa Koh Phangan расположен в прекрасном районе Тонг Най Пан Ной, в центре романтики, ресторанов и пляжей острова Ко Панган. Центр города находится всего в 20 км, а до аэропорта можно добраться за 45 минут. Также, в непосредственной близости находятся Пляж Тонг Най Пан Яй, Пляж Хаад Хом, Пирс Бан Чалок Лам. В Buri Rasa Koh Phangan делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси. В отеле 65 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном, вешалку для одежды, бесплатный приветственный напиток, зеркало и отдельный вход. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут доступны первоклассные возможности для отдыха, такие как каноэ, сноркелинг, частный пляж, фитнес-центр, открытый бассейн. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Buri Rasa Koh Phangan.
55 Moo 5, Thong Nai Pan Noi Beach, Baan Tai, Thong Nai Pan Noi, Koh Phangan, Thailand, 84280