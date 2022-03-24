BlueSotel Краби - Krabi Sandbox Hotel

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BlueSotel Krabi расположен в районе Ао Нанг, Краби, что делает его идеальным для знакомства с городом. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. BlueSotel Krabi предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, почтовые услуги, услуги такси. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах есть даже ЖК-телевизор / плазменный экран, чистящие средства, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе и бесплатный чай, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, включая открытый бассейн, спа, массаж, детский бассейн. Независимо от цели вашего визита, BlueSotel Krabi - отличный выбор для проживания в Краби.