PHUKET TEST & GO

Отель Blue Carina Inn - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.1
оценка с
42
Обновление March 21, 2022
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Посетив Пхукет, вы почувствуете себя как дома в отеле Blue Carina Inn, который предлагает качественные номера и отличный сервис. Отель находится в 1 км от центра города и обеспечивает доступ к важным городским объектам. Гости отеля могут легко добраться до основных достопримечательностей города, таких как Index Living Mall Phuket, Торговый центр Пхукета, Футзальный стадион Пхукета. Blue Carina Inn Hotel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации. Атмосфера отеля Blue Carina Inn отражается в каждом номере. телевизор с плоским экраном, ковровое покрытие, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, зеркало - вот лишь некоторые из удобств, которые предлагаются гостям. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой сауны, открытого бассейна, спа, массажа, сада. Blue Carina Inn Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Адрес / Карта

61 Moo 5, Soi Bangyai, Vichitsongkram, Muang, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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