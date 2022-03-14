B & B / мини-отели в Blu Monkey Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

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Отель типа «постель и завтрак» Blu Monkey, имеющий сертификат SHA на Пхукете, с уникальным дизайном - отличный выбор для увлекательного отдыха на Пхукете. Отель был построен с большим вниманием к каждой детали. Благодаря экологически чистой концепции во всем здании используется природная энергия. Отель окружен местными ресторанами и предлагает легкий доступ к туристическим достопримечательностям. Отель типа «постель и завтрак» Blu Monkey с сертификатом SHA расположен у подножия холма Ранг, смотровой площадки в центре Пхукета, где группами живут около 400 макак. В отеле Blu Monkey Bed and Breakfast Phuket с сертификатом SHA, отличный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. К услугам гостей такие удобства, как Wi-Fi в общественных местах, бесплатный Wi-Fi во всех номерах и парковка. Отель предлагает 49 номеров с широким спектром удобств. Откройте для себя теплый прием, отличное гостеприимство и прекрасную обстановку в отеле типа «постель и завтрак» Blu Monkey, сертифицированном SHA на Пхукете.