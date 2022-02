Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Superior Double Room 30 m² ฿17,860 - 7 Day Sandbox ฿14,500 - 5 Day Test & Go ฿11,020 - 4 Day Test & Go ฿9,460 - 2 Day Test & Go ฿5,980 - 1st Day Test & Go ฿3,480 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Ванна

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Открытые объекты

Небольшие сборы для детей

Плавательный бассейн

New Hotel in the Central of Pattaya City nearby the Pattaya beach and Central Festival beach for Shopping and Restaurants

Удобства / Особенности Swimming pool

Fitness

Bar

Restaurant

Sky Bar

Lounge

Sauna

Housekeeper

24 hours security

Счет 4.6 /5 Отлично На основе 5 отзывы Рейтинг 4 Отлично 1 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный 🇬🇧 NICHOLAS CRAIG Прибыл 28/01/2022 4.7 Superior Double Room Положительные Friendly staff , nice rooms , comfortable bed, good showers Отрицательные Only a few English TV channels Great place , will definitely come back for my next test and go . Left my wallet on a table when checked out with a considerable amount of money . Hotel called me and kept it safe for me 🇺🇸 Larry Olbekson Прибыл 20/12/2021 4.5 Superior Room Положительные Professional processing from being picked up and BKK to the Hospital in Pattaya for my test (2:00 AM) and then to the hotel to check in. Отрицательные None Great customer service from start to finish. A little confusion with the airport pickup but sorta by BKK personal who found the pickup driver. 🇬🇧 Simon Lee Mott Прибыл 17/12/2021 3.8 Superior Double Room Положительные Modern room with good shower Отрицательные Toilet cubicle way too small Very friendly staff and comfortable bed. They didn't follow up on my PCR test and go results 😡 until prompted the next day. 🇷🇺 Aleksandr Golubkov Прибыл 05/12/2021 5.0 Superior Room Положительные Great Wi-Fi

Great service

Clean rooms Отрицательные Not place to dry our swimsuits. We very glad to spend time at Blackwoods Pattaya hotel. It is very comfortable place. Not so far from sea. 🇹🇭 Tammy Zamart Прибыл 10/12/2021 5.0 Superior Double Room Положительные Central of Pattaya near to the beach and Central Festival for Foods, Shopping Nice , clean, good services , nearby the beach, Central Festival Pattaya for Foods, Restaurants , Shopping