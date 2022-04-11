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Удобно расположенный в самом сердце пляжа Бангсак, Beyond Resort Khaolak (SHA Plus +) является идеальной отправной точкой для экскурсий в Као Лак. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, таких как Пляж Бангсак, Ко Пратхонг и Водопад Лампи. Beyond Resort Khaolak (SHA Plus +) предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Во время проживания в этом замечательном отеле к услугам гостей бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi в общественных местах, парковка и обслуживание номеров. Зайдите в один из 153 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру удобств, таких как доступ в Интернет, услуга «звонок-будильник», частный бассейн и гидромассажная ванна, которую можно найти в некоторых номерах. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, включая частный пляж, фитнес-центр, открытый бассейн, спа и массаж. Наслаждайтесь роскошными, современными виллами в тайском стиле с пространством, где можно по-настоящему расслабиться, а также всеми уединенными моментами и уединением, которые пара могла бы пожелать в Beyond Resort Khaolak (SHA Plus +).