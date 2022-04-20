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Отель Beyond Patong предлагает качественное размещение в ресторанах, пляжах и торговом районе Пхукета. Он пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Этот 4-звездочный отель, расположенный всего в 14 км от центра города и в 40 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Beyond Patong предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации. Атмосфера Beyond Patong отражена в каждом номере. телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток - это лишь некоторые из удобств, которые предлагаются на всей территории отеля. Удобства для отдыха, доступные в отеле, включают фитнес-центр, открытый бассейн, детский бассейн. Независимо от цели вашего визита, Beyond Patong - отличный выбор для вашего пребывания на Пхукете.