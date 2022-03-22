Бан Сайнаи Резорт - Krabi Sandbox Hotel

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Курортный отель Ban Sainai расположен в Ао Нанг и является идеальным местом для знакомства с Краби и его окрестностями. Всего в 1,6 км от центра города, стратегическое расположение отеля гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Также, в непосредственной близости находятся Ао Нанг, Художественная галерея Friend, Массаж Атта-Рак Ао Нанг. В Ban Sainai Resort делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi в общественных местах, парковка. В отеле 40 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают полотенца, ЖК-телевизор / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), джакузи, номера для некурящих. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Ban Sainai Resort.