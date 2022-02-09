Баантонсай Гарден Резорт - Phuket Sandbox Hotel

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Baantonsai Garden Resort, расположенный в Патонг, Пхукет, это популярный выбор среди путешественников. Центр города находится всего в 8,9 км, а до аэропорта можно добраться за 50 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Baantonsai Garden Resort безупречный сервис и превосходные удобства сделают пребывание здесь незабываемым. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi на территории, парковка. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Открытый бассейн отеля, бассейн (детский) и сад - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Baantonsai Garden Resort идеально подходит для тех, кто хочет поехать в Пхукет.