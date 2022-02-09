PHUKET TEST & GO

Баантонсай Гарден Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.4
оценка с
179
Обновление February 9, 2022
Baantonsai Garden Resort - Image 0
Baantonsai Garden Resort - Image 1
Baantonsai Garden Resort - Image 2
Baantonsai Garden Resort - Image 3
Baantonsai Garden Resort - Image 4
Baantonsai Garden Resort - Image 5
+16 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Baantonsai Garden Resort, расположенный в Патонг, Пхукет, это популярный выбор среди путешественников. Центр города находится всего в 8,9 км, а до аэропорта можно добраться за 50 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Baantonsai Garden Resort безупречный сервис и превосходные удобства сделают пребывание здесь незабываемым. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi на территории, парковка. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Открытый бассейн отеля, бассейн (детский) и сад - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Baantonsai Garden Resort идеально подходит для тех, кто хочет поехать в Пхукет.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Баантонсай Гарден Резорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Баантонсай Гарден Резорт
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

186 Nanai Rd, Patong, Phuket, Thailand, 83150

Отели-партнеры

Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Городской курорт Fishermen’s Harbour
8
рейтинг с
536 отзывы
Из ฿-1
Baan Yuree Resort & Spa 3 звезд
8.1
рейтинг с
339 отзывы
Из ฿-1
The ASHLEE Heights Patong Hotel & Suites
7.7
рейтинг с
1541 отзывы
Из ฿-1
Рамабурин Резорт
8.1
рейтинг с
715 отзывы
Из ฿-1
Бризотель
8.6
рейтинг с
667 отзывы
Из ฿-1
Paripas Patong Resort 4 звезд
8.3
рейтинг с
1882 отзывы
Из ฿-1
Deevana Plaza Hotel Phuket Патонг
8.4
рейтинг с
915 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU