PHUKET TEST & GO

Бутик-курорт Baan Yin Dee - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8
оценка с
512
Обновление March 24, 2022
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Курортный бутик-отель Baan Yin Dee с прекрасным видом на близлежащий пляж Патонг расположен на склоне холма на высоте 850 метров над уровнем моря. Он является хорошим вариантом на Пхукете. Фактически, название Baan Yin Dee означает «теплый прием домой» на тайском языке, а с просторными комнатами, бесплатным Wi-Fi, четырехъярусным бассейном и джакузи на 12 человек гости могут считать его «домом». вдали от дома »к тому времени, как они уйдут. Дружелюбный персонал всегда готов помочь, а бесплатный трансфер до Патонга предоставляется в течение всего дня. Чтобы продолжить бронирование в Baan Yin Dee Boutique Resort, введите дату вашего приезда и отъезда в нашу безопасную онлайн-форму.

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Адрес / Карта

7/5 Muean Ngen Road Patong Kathu Phuket Thailand, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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