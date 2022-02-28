Baan Samui Resort 4 звезд - Samui Sandbox Hotel

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3,5-звездочный курортный отель Baan Samui расположен прямо на белых песках пляжа Чавенг. Он предлагает идеальный тропический отдых с океаном прямо у вас на пороге. Курорт уникально оформлен с использованием ярко окрашенных металлов и дерева, что создает праздничную и расслабляющую атмосферу. Он также находится недалеко от центра города, где гости могут посетить множество прекрасных ресторанов и торговых достопримечательностей. В ресторане Moon Dance подают вкусные блюда из морепродуктов и блюда интернациональной кухни. Другие особенности курорта включают бассейн и коктейль-бар. Рядом с курортом можно заняться подводным плаванием с аквалангом, парусным спортом и катанием на водных лыжах.