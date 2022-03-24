PHUKET TEST & GO

Баан Паа Тали - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9.2
оценка с
1
Обновление March 24, 2022
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Baan Paa Talee is no longer operating as an SANDBOX.

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Отель Baan Paa Talee расположен в прекрасном районе Камала, в центре романтики, пляжей и ресторанов Пхукета. Отель находится недалеко от центра города: всего в 19,4 км, и обычно дорога до аэропорта занимает около 53 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Baan Paa Talee делается все, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневную уборку, доставку продуктов, почтовые услуги, индивидуальную регистрацию заезда / отъезда. В Baan Paa Talee 9 спален. Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как ЖК-телевизор / плазменный экран, дополнительная ванная комната, дополнительный туалет, детский стульчик, чистящие средства. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как подводное плавание, гидромассажная ванна, фитнес-центр, открытый бассейн, дайвинг. Baan Paa Talee идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Kamala, Phuket, Thailand

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