Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
Baan Paa Talee is no longer operating as an SANDBOX.
We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.
View other great ASQ's by clicking HERE.
Отель Baan Paa Talee расположен в прекрасном районе Камала, в центре романтики, пляжей и ресторанов Пхукета. Отель находится недалеко от центра города: всего в 19,4 км, и обычно дорога до аэропорта занимает около 53 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Baan Paa Talee делается все, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневную уборку, доставку продуктов, почтовые услуги, индивидуальную регистрацию заезда / отъезда. В Baan Paa Talee 9 спален. Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как ЖК-телевизор / плазменный экран, дополнительная ванная комната, дополнительный туалет, детский стульчик, чистящие средства. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как подводное плавание, гидромассажная ванна, фитнес-центр, открытый бассейн, дайвинг. Baan Paa Talee идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.