B2 Пхукет Отель - Phuket Sandbox Hotel

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Этот отель расположен в самом центре города Пхукет, недалеко от больницы Mission, Пхукетского университета Раджабхат и всего в нескольких километрах от центра города Пхукет, Пхукетского сада бабочек и мира насекомых, Central Festival Phuket, автовокзала Пхукета, смотровой площадки и развлекательного центра Khao Rang. Все номера выполнены в современном стиле; бетонная стена, отделанная деревом, вы можете увидеть, как красиво расставлены детали, создавая единственный в своем роде бутик и недорогой отель и предлагая вам шикарное уединенное убежище. Уникальная концепция обслуживания B2 Phuket, включающая в себя круглосуточный номер с бесплатным высокоскоростным беспроводным доступом в Интернет, который позволит гостям пользоваться своим номером в течение 24 часов с момента прибытия и содержит все удобства и услуги, которые вы могли бы получить от нас. B2 Phuket Boutique & Budget Hotel будет незабываемым и впечатляющим во время вашего расслабляющего отдыха по разумной цене и в лучшем месте мечты.