Avista Hideaway Phuket Patong MGallery by Sofitel - Phuket Sandbox Hotel

Avista Hideaway Phuket Patong MGallery by Sofitel расположен недалеко от Патонга. Это идеальное место для знакомства с Пхукетом и его окрестностями, такими как пляжи Патонг и Парадайз. Этот 5-звездочный отель расположен всего в 2 км от отеля. От него можно легко добраться до пляжа Патонг, воспользовавшись услугами бесплатного трансфера. Райский уголок для отдыха и релаксации, отель предлагает полное обновление всего в нескольких шагах от многочисленных достопримечательностей города, таких как развлечения на Бангла-роуд, кабаре Саймона, поля для гольфа и пляжи. Avista Hideaway Phuket Patong MGallery by Sofitel предлагает своим гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, чтобы сделать ваше пребывание максимально комфортным. Лучшие услуги отеля включают консьерж, лифт, бар у бассейна, Wi-Fi в общественных местах и место для курения. Насладитесь высококачественными удобствами в номерах, включая кофеварку / чайник, фен, общую ванную комнату, телевизор и сейф для ноутбука, которые помогут вам восстановить силы после долгого дня. Удобства для отдыха, доступные в отеле, включают парную, игровую комнату, фитнес-центр, массажные процедуры и джакузи. Avista Hideaway Phuket Patong MGallery by Sofitel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

