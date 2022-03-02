KRABI TEST & GO

АВАТАР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КУРОРТ - ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.8
оценка с
1362
Обновление March 2, 2022
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Номера

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Avatar Railay Resort, расположенный в Рейли, Краби, является популярным выбором среди путешественников. Этот 3-звездочный отель удобно расположен в 15 км от оживленного города и обеспечивает доступ к самым большим достопримечательностям города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Avatar Railay Resort предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Лучшие услуги отеля включают бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, ускоренная регистрация заезда / выезда, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть ЖК-телевизор / плазменный экран, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, отдельный вход, чтобы помочь гостям восстановить силы после долгого дня. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как открытый бассейн, сад. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в Avatar Railay Resort.

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Адрес / Карта

629 Moo 2, East Railay, Railay, Krabi, Thailand, 81000

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