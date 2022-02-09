PHUKET TEST & GO

Аурико Ката Резорт и Спа - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.9
оценка с
611
Обновление February 9, 2022
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Курортный спа-отель Aurico Kata расположен в прекрасном районе Ката и занимает лидирующее положение в ресторанах и пляжах Пхукета. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Aurico Kata Resort & Spa безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, почтовые услуги, услуги такси. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток и зеркало, которое поможет гостям восстановить силы после долгого дня. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита в Пхукет, Aurico Kata Resort & Spa является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.

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Адрес / Карта

45 Taina Road, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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