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Arthaya Villas is no longer operating as an SANDBOX.
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Удобно расположенный в Баан Клонг Хонг, Arthaya Villas является идеальной отправной точкой для экскурсий в Ко Ланта. Этот 3,5-звездочный отель, расположенный всего в 7 км от центра города и в 85 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на острове Ко-Ланта. Отель предоставляет бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневную уборку, услуги такси, доступ для инвалидных колясок, камеру хранения багажа, чтобы обеспечить нашим гостям максимальный комфорт. В отеле 6 прекрасно оборудованных номеров, во многих из которых есть телевизор с плоским экраном, бесплатный приветственный напиток, зеркало, отдельный вход, диван. Лодки, каноэ, открытый бассейн, дайвинг, спа-центр отеля - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Arthaya Villas идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Ко-Ланта.