KRABI TEST & GO

Areetara Resort - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
7.8
оценка с
4878
Обновление March 15, 2022
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Номера

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Курортный отель Areetara (SHA Plus +) расположен на популярном пляже Ноппараттара и предлагает современные номера с множеством удобств и роскоши. Пляж находится всего в 150 метрах от отеля, что делает курорт идеальным местом для веселого или романтического пляжного отдыха. Номера оформлены в строгом стиле, хорошо меблированы и оснащены современными удобствами, включая телевизор и телефон с прямым набором номера. Открытый бассейн идеально подходит для того, чтобы расслабиться в тени и потягивать коктейли в баре на открытом воздухе. В ресторане на территории отеля подают блюда тайской и интернациональной кухни, но он специализируется на морепродуктах, которые ежедневно ловят местные рыбаки. Пожалуйста, введите желаемые даты пребывания и отправьте нашу онлайн-форму для бронирования в Areetara Resort (SHA Plus +).

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Адрес / Карта

177 Moo 3, Aonang Soi 8 Rd, Aonang, Muang, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81180

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