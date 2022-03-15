Areetara Resort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Курортный отель Areetara (SHA Plus +) расположен на популярном пляже Ноппараттара и предлагает современные номера с множеством удобств и роскоши. Пляж находится всего в 150 метрах от отеля, что делает курорт идеальным местом для веселого или романтического пляжного отдыха. Номера оформлены в строгом стиле, хорошо меблированы и оснащены современными удобствами, включая телевизор и телефон с прямым набором номера. Открытый бассейн идеально подходит для того, чтобы расслабиться в тени и потягивать коктейли в баре на открытом воздухе. В ресторане на территории отеля подают блюда тайской и интернациональной кухни, но он специализируется на морепродуктах, которые ежедневно ловят местные рыбаки. Пожалуйста, введите желаемые даты пребывания и отправьте нашу онлайн-форму для бронирования в Areetara Resort (SHA Plus +).