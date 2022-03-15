PHUKET TEST & GO

Отель Araya Beach Патонг - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.2
оценка с
592
Обновление March 15, 2022
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Удобно расположенный в Пхукет, Araya Beach Hotel Patong является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Этот 4-звездочный отель, расположенный всего в 15 км от центра города и в 45 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Araya Beach Hotel Patong безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, круглосуточный магазин, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как подводное плавание, открытый бассейн, дайвинг, спа, массаж. Независимо от цели вашего визита в Пхукет отель Araya Beach Hotel Patong является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.

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Адрес / Карта

162-162/1-2 Taweewong Rd., Patong Sub-District, Kathu, Phuket, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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