Отель Araya Beach Патонг - Phuket Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Пхукет, Araya Beach Hotel Patong является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Этот 4-звездочный отель, расположенный всего в 15 км от центра города и в 45 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Araya Beach Hotel Patong безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, круглосуточный магазин, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как подводное плавание, открытый бассейн, дайвинг, спа, массаж. Независимо от цели вашего визита в Пхукет отель Araya Beach Hotel Patong является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.