KRABI TEST & GO

Отель Apasari Krabi - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
7.8
оценка с
1162
Обновление February 15, 2022
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Номера

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Отель Apasari Krabi (SHA Plus +) находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа Ао Нанг, а также множества ресторанов, разбросанных по этому району. Краби, пока еще не такой многолюдный, как Пхукет, предлагает кое-что для всех: от пляжей и осмотра достопримечательностей до окаменелостей и скалолазания. Чтобы добраться до Краби, гости могут легко нанять тук-тук на день, чтобы прокатиться по городу и осмотреть достопримечательности. И отель может помочь забронировать туры для вас индивидуально или в составе пакета - в зависимости от того, что вам больше подходит. Отель Apasari Krabi (SHA Plus +) расположен недалеко от города и пляжа. Он предлагает комфортабельные номера. Это одно из малоизвестных мест в Таиланде. Пожалуйста, введите желаемые даты пребывания и отправьте нашу онлайн-форму бронирования, чтобы забронировать номер в отеле Apasari Krabi (SHA Plus +).

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Адрес / Карта

178 Moo 3 Aonang, Muang, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81000

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