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Aonang Viva Resort - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Краби и его окрестностей. Отель находится в 0,5 км от центра города и обеспечивает доступ к важным городским объектам. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Aonang Viva Resort также предлагает множество возможностей для обогащения вашего пребывания в Краби. Лучшие услуги отеля включают бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную стойку регистрации, камеру хранения багажа, Wi-Fi на территории, услугу парковщика. 72 номера, расположенные на 3 этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах есть такие современные удобства, как телевизор с плоским экраном, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, зеркало. Открытый бассейн отеля, спа, бассейн (детский), сад, водные виды спорта (немоторизованные) - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Aonang Viva Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Краби.