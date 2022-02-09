KRABI TEST & GO

Аонанг Вилла Резорт - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.2
оценка с
2912
Обновление February 9, 2022
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Номера

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Претензия на известность курортного отеля Aonang Villa (SHA Plus +) исходит из места, которому нет равных среди известных известняковых скал Краби. Его универсальность в обслуживании широкого круга путешественников также делает его достойным местом проживания. Семьям наверняка понравится отдых здесь с двумя большими бассейнами произвольной формы и детской игровой площадкой. Деловые путешественники найдут удобство в двух конференц-залах, вмещающих от 50 до 220 человек. Бесплатный Wi-Fi во всех номерах и удобствах для гостей с ограниченными физическими возможностями сделает пребывание здесь еще более приятным. Обширный спа-центр с массажными процедурами, гидромассажной ванной и паровой баней предоставит гостям возможность расслабиться после насыщенного дня. На территории отеля также есть кафе, консьерж, салон и ресторан. Забронировать отель Aonang Villa Resort (SHA Plus +) можно при помощи нашей формы безопасного онлайн-бронирования. Просто введите желаемые даты и отправьте.

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Адрес / Карта

113, Moo 2, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81180

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