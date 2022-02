Курорт Аонанг Бури - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Этот комфортабельный курорт, расположенный недалеко от пляжа Ноппараттара и в пяти минутах от пляжа Ао Нанг, идеально подходит для вашего пребывания в Краби. Курорт предлагает блюда в течение всего дня в ресторане под открытым небом, расположенном напротив пляжа. В течение дня предлагается широкий выбор блюд тайской, китайской и западной кухни. Для отдыха есть бассейн площадью 120 кв.м и бар у бассейна. На территории отеля также есть спа-салон, где вам предложат массаж и ряд процедур, которые помогут вам расслабиться во время отпуска. Другие удобства и услуги включают трансфер, экскурсионное бюро, прачечную, а также номера с кондиционерами и полностью оборудованными ванными комнатами. Aonang Buri Resort (SHA Plus +) легко забронировать. Просто введите даты своего путешествия в нашу форму безопасного онлайн-бронирования.

