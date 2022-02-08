KRABI TEST & GO

Курорт Аонанг Бури - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
7.7
оценка с
2442
Обновление February 8, 2022
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Номера

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Этот комфортабельный курорт, расположенный недалеко от пляжа Ноппараттара и в пяти минутах от пляжа Ао Нанг, идеально подходит для вашего пребывания в Краби. Курорт предлагает блюда в течение всего дня в ресторане под открытым небом, расположенном напротив пляжа. В течение дня предлагается широкий выбор блюд тайской, китайской и западной кухни. Для отдыха есть бассейн площадью 120 кв.м и бар у бассейна. На территории отеля также есть спа-салон, где вам предложат массаж и ряд процедур, которые помогут вам расслабиться во время отпуска. Другие удобства и услуги включают трансфер, экскурсионное бюро, прачечную, а также номера с кондиционерами и полностью оборудованными ванными комнатами. Aonang Buri Resort (SHA Plus +) легко забронировать. Просто введите даты своего путешествия в нашу форму безопасного онлайн-бронирования.

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Адрес / Карта

118 Moo 3, T. Aonang, A. Muang, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81000

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