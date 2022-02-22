KRABI TEST & GO

Курортный отель Ao Nang Cliff View - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
7.7
оценка с
1960
Обновление February 22, 2022
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Номера

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Этот курорт расположен на главном пляже популярного курортного городка Краби. От курорта гости могут легко дойти пешком до пляжа, а также до ближайших магазинов и ресторанов. В Краби есть чем заняться, от осмотра достопримечательностей до дайвинга и каякинга на соседнем острове Ко Ланта. Просторные номера курортного отеля оснащены сейфом. На территории отеля есть ресторан с оригинальным названием "Широта и долгота" с видом на Андаманское море. Курорт Ao Nang Cliff View (SHA Plus +) идеально подходит для беспрецедентного отдыха. Пожалуйста, введите желаемые даты пребывания и отправьте нашу онлайн-форму бронирования, чтобы забронировать номер в курортном отеле Ao Nang Cliff View (SHA Plus +).

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Адрес / Карта

10/5 Soi 11, Moo 2 aonang Muang Krabi, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81180

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