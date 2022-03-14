Вилла Ao Luek с панорамным бассейном - Krabi Sandbox Hotel

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Посетив Краби, вы почувствуете себя как дома на вилле Ao Luek Panoramic Pool Villa, поскольку она предлагает качественные номера и отличный сервис. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле в Краби. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, билетная касса, кухня, Wi-Fi в общественных местах. Номера в отеле были тщательно обставлены для обеспечения высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть шкаф, чистящие средства, бесплатный чай, гардеробная, полотенца. Независимо от того, занимаетесь ли вы фитнесом или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут предложены такие возможности для отдыха, как открытый бассейн. Вилла Ao Luek Panoramic Pool идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Краби.