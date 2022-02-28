PHUKET TEST & GO

Andamantra Resort and Villa Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.8
оценка с
1631
Обновление February 28, 2022
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Номера

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Курорт Andamantra Resort and Villa Phuket расположен на тихом северном конце пляжа Патонг, с великолепным видом на Андаманское море и ароматным фоном пышной зелени. Здесь царит атмосфера уединения, но всего в нескольких шагах от курорта вы найдете множество развлечения, в том числе развлекательные аттракционы, возможности для покупок и захватывающие ночные клубы. Курорт станет незабываемой базой во время вашего пребывания и станет излюбленным местом отдыха пар, семей и групп.

Курорт предлагает широкий спектр услуг с удобными гостиными в минималистском стиле с чистыми линиями, деревянными акцентами и меблированными балконами. Вы можете выбрать одну или две спальни, люксы и виллы, в некоторых из которых есть ванна на открытом воздухе с видом на бирюзовые воды. Номера Premium Deluxe Suite идеально подходят для романтических перерывов с меблированным балконом, с которого открывается великолепный вид на океан, а просторные люксы созданы для незабываемого семейного отдыха. Поскольку курорт расположен в уединенном месте на вершине утеса, виллы представляют собой идеальное убежище для тех, кто хочет побаловать себя сказочными видами на океан или великолепными закатами.

Помимо множества развлекательных предложений, курорт добавляет кулинарные изюминки к вашему отпуску и, конечно же,. Рестораны и бары предлагают широкий выбор напитков, которые идеально сочетаются с глубокими ароматами тайской и интернациональной кухни. Независимо от цели вашего визита в Пхукет отель Andamantra Resort and Villa Phuket является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.

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Адрес / Карта

290/1 Prabaramee Road, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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