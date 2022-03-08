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3,5-звездочный курортный отель Andaman Lanta (SHA Plus +) расположен на южной стороне пляжа Клонг-Дао, самого популярного пляжа в Ланте, и предлагает уединение, но при этом находится в нескольких минутах ходьбы от оживленного центрального района Клонг-Доа. Курорт расположен среди пышных лесных гор и укрыт высокими кокосовыми пальмами, чтобы обеспечить идеальный тропический отдых. В ресторане на территории отеля предлагается широкий выбор вкусных традиционных блюд тайской и западной кухни. В отеле есть бассейн, детский бассейн и коктейль-бар. Дружелюбный персонал также может организовать другие мероприятия, такие как сноркелинг, скалолазание и катание на каноэ. Пожалуйста, введите желаемые даты пребывания и отправьте нашу онлайн-форму для бронирования в Andaman Lanta Resort (SHA Plus +).