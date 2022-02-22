PHUKET TEST & GO

Anda Beachside Hotel (Сертификат SHA) - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.9
оценка с
142
Обновление February 22, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

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Отель Anda Beachside удобно расположен рядом с пляжами, ресторанами, районом семейного отдыха в городе Пхукет. Он является наиболее подходящим местом для отдыха после напряженных будней. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Anda Beachside Hotel делает все, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, круглосуточный магазин, ежедневная уборка, услуги такси. В отеле Anda Beachside 62 спальни. Все они со вкусом меблированы, во многих даже есть такие удобства, как ЖК-телевизор / плазменный экран, чистящие средства, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай. Фитнес-центр отеля, открытый бассейн, массажный кабинет и сад - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Anda Beachside Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Адрес / Карта

210/2 Thanon Karon, Karon, Phuket, Thailand, 83100

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