Анчан Бутик Отель - Phuket Sandbox Hotel

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Посетив Пхукет, вы почувствуете себя как дома в бутик-отеле Anchan, который предлагает качественные номера и отличный сервис. Этот 3-звездочный отель расположен в отличном месте в 20 км от центра города. От него можно добраться до основных достопримечательностей города. Для осмотра достопримечательностей и местных достопримечательностей не нужно далеко ходить, так как отель находится в непосредственной близости от тренировочного лагеря Tiger Muay Thai и MMA, клиники Naphat и полей для гольфа Пхукета. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Anchan Boutique Hotel делает все, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Гости могут выбрать один из 24 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Полный список возможностей для отдыха доступен в отеле, в том числе открытый бассейн, бассейн (детский). Anchan Boutique Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.