Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

Клуб отдыха Anantara предлагает идеальные условия для отдыха и релаксации. Люксы и виллы с бассейном расположены в идеально ухоженных тропических садах и полностью оборудованы кухней и прачечной. Увлекательная развлекательная программа развлекает семьи и компании друзей.

Присоединяйтесь к нам на вечер кино в бассейне. Овладейте искусством тайского кикбоксинга и кулинарии. Спрячьтесь на своей вилле с бассейном на двоих и просто нежитесь на солнышке.

Бесплатный Wi-Fi