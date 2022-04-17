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Клуб отдыха Anantara предлагает идеальные условия для отдыха и релаксации. Люксы и виллы с бассейном расположены в идеально ухоженных тропических садах и полностью оборудованы кухней и прачечной. Увлекательная развлекательная программа развлекает семьи и компании друзей.
Присоединяйтесь к нам на вечер кино в бассейне. Овладейте искусством тайского кикбоксинга и кулинарии. Спрячьтесь на своей вилле с бассейном на двоих и просто нежитесь на солнышке.
Бесплатный Wi-Fi