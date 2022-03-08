Вилла Ананда - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

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Если вы турист или путешествуете по делам, Ananda Villa - отличный выбор для проживания во время посещения Ко Тао. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Гости отеля могут посетить различные достопримечательности и местные достопримечательности, так как отель находится недалеко от оздоровительного госпиталя Ко Тао, Королевского тайского массажа и пирса Сонгсерм. Ananda Villa предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, камера хранения, Wi-Fi на территории, парковка, обслуживание номеров. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах есть кондиционер, письменный стол, балкон / терраса, беспроводной доступ в Интернет (за дополнительную плату), телевизор, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, в том числе сад. Ananda Villa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Ко Тао.