PHUKET TEST & GO

Амата Патонг - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.7
оценка с
5484
Обновление February 9, 2022
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Amata Patong is no longer operating as an SANDBOX.

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Идеально расположенный в знаменитом районе Патонга, этот отель разместит вас в центре шума и суеты города. Предлагая удобные, просторные и полностью оборудованные номера, великолепно спроектированные для удовлетворения потребностей всех гостей. Патонг - одна из горячих точек Таиланда, которую в основном посещают туристы, желающие провести длительный отпуск или короткую поездку на выходные. Курорт предлагает своим посетителям уединение и индивидуальное обслуживание. Пребывание здесь дает прекрасную возможность изучить широкий спектр возможностей для отдыха или просто насладиться панорамным видом на море в нескольких минутах ходьбы. Получите удовольствие от подлинных тропических впечатлений, очарованных природным очарованием Аматы Патонг (SHA Plus +), одного из самых престижных курортных островов в мире на Андаманском море.

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Адрес / Карта

189/29 Rat-U-Thit 200 Pee Rd.,, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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