Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Амата Патонг в приоритетном порядке, и Амата Патонг будет получать оплату напрямую от вас.

Amata Patong is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Идеально расположенный в знаменитом районе Патонга, этот отель разместит вас в центре шума и суеты города. Предлагая удобные, просторные и полностью оборудованные номера, великолепно спроектированные для удовлетворения потребностей всех гостей. Патонг - одна из горячих точек Таиланда, которую в основном посещают туристы, желающие провести длительный отпуск или короткую поездку на выходные. Курорт предлагает своим посетителям уединение и индивидуальное обслуживание. Пребывание здесь дает прекрасную возможность изучить широкий спектр возможностей для отдыха или просто насладиться панорамным видом на море в нескольких минутах ходьбы. Получите удовольствие от подлинных тропических впечатлений, очарованных природным очарованием Аматы Патонг (SHA Plus +), одного из самых престижных курортных островов в мире на Андаманском море.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX