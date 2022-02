Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Алламанда Лагуна Пхукет от RESAVA в приоритетном порядке, и Алламанда Лагуна Пхукет от RESAVA будет получать оплату напрямую от вас.

Allamanda Laguna Phuket by RESAVA is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Отель Allamanda Laguna Phuket by RESAVA расположен на пляже Бангтао Пхукета, в красивом тропическом курортном месте с несколькими развлечениями и мероприятиями на территории, включая катание на каяках и катамаранах. Гости могут пользоваться такими удобствами, как красивое поле для гольфа и пляж со всеми возможностями для занятий водными видами спорта и отдыха. Номера в отеле Allamanda Laguna Phuket by RESAVA тщательно продуманы, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство для гостей, которые ищут беззаботный отдых во время путешествия по этому региону. Воспользуйтесь многочисленными возможностями для отдыха на территории отеля, чтобы зарядиться энергией после долгого дня прогулок. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, Allamanda Laguna Phuket by RESAVA делает все возможное, чтобы каждое пребывание в отеле было максимально комфортным.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX