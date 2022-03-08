Алеента Резорт - Phang-nga Sandbox Hotel

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Курорт Aleenta Resort в Пханг Нга находится всего в 20 минутах к северу от международного аэропорта Пхукета. Расположен на закатной стороне Андаманского моря и нетронутого пляжа Натай. Этот курорт идеально подходит для семей, пар и друзей, которые хотят расслабиться в тихом и невероятном месте на берегу океана. Для полного расслабления имеется спа-центр с 10 процедурными кабинетами, предлагающими такие удобства, как массаж и косметические процедуры. В специальном клубном доме в течение всего дня работает детский клуб с детским бассейном. Здесь обо всех хорошо заботятся, от мала до велика. Эко-отель недавно был удостоен статуса лучшего маленького зеленого курорта Таиланда, а пляж Натай также был удостоен 5 звезд за чистоту пляжа и качество воды. Курорт Aleenta расположен в красивом уединенном месте и является идеальным местом для романтической свадьбы на пляже и медового месяца. Организатор свадеб поможет организовать праздник вашей мечты. Роскошное пространство в сочетании с индивидуальным обслуживанием и профессиональным персоналом - вот основная причина выбора курорта Aleenta Resort.
33 Moo 5 Tambol Khok Kloy, Amphur Takua Tung, Natai Beach, Phang-nga, Khok Kloy, Phuket, Thailand, 82140