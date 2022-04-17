KRABI TEST & GO

Алама Си Вилледж Резорт - Krabi Test & Go Hotel

Krabi
8.4
оценка с
675
Обновление April 17, 2022
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Alama Sea Village Resort is no longer operating as an SANDBOX.

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Alama Sea Village Resort - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу острова Ланта и его окрестностей. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Alama Sea Village Resort предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Лучшие услуги отеля включают бесплатный Wi-Fi в номерах, часовня, круглосуточный магазин, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров. Гости могут выбрать из 35 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут доступны первоклассные возможности для отдыха, такие как лодки, подводное плавание, открытый бассейн, дайвинг, рыбалка. Alama Sea Village Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Ко-Ланта.

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Адрес / Карта

333 M.5 Koh kanta yai, Ba Kan Tiang Bay, Koh Lanta, Thailand, 81150

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