PHUKET TEST & GO

Доступ к курорту и виллам - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
Обновление February 23, 2022

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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Единственный отель, предлагающий прямой выход к бассейну из всех номеров, где обслуживание номеров осуществляется на лодке. "Это поистине расслабляющий частный отдых с первоклассным приемом на вашем первом этапе:" ACCESS Resort & Villas ". Даже ручей может изменить ситуацию. Вы можете с удовольствием бродить по бассейну, не выходя из собственного номера с прямым выходом. Это стильное приветственное угощение подарит вам праздник на всю жизнь. Наш курортный отель с уникальным дизайном позволяет каждой комнате иметь собственный прямой выход к бассейну, но при этом дает вам возможность уединиться, чтобы насладиться нашими первоклассными услугами. Относитесь к вам так, как вы никогда раньше не сталкивались ни с чем. Благодаря небольшому расстоянию до пляжа Карон, он делает ACCESS Resort & Villas еще более приятным для посещения.

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Адрес / Карта

459/2 Patak Road, Amphur Muang, Karon, Phuket, Thailand

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