Доступ к курорту и виллам - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Единственный отель, предлагающий прямой выход к бассейну из всех номеров, где обслуживание номеров осуществляется на лодке. "Это поистине расслабляющий частный отдых с первоклассным приемом на вашем первом этапе:" ACCESS Resort & Villas ". Даже ручей может изменить ситуацию. Вы можете с удовольствием бродить по бассейну, не выходя из собственного номера с прямым выходом. Это стильное приветственное угощение подарит вам праздник на всю жизнь. Наш курортный отель с уникальным дизайном позволяет каждой комнате иметь собственный прямой выход к бассейну, но при этом дает вам возможность уединиться, чтобы насладиться нашими первоклассными услугами. Относитесь к вам так, как вы никогда раньше не сталкивались ни с чем. Благодаря небольшому расстоянию до пляжа Карон, он делает ACCESS Resort & Villas еще более приятным для посещения.