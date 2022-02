Доступ к курорту и виллам - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your booking requests sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Единственный отель, предлагающий прямой выход к бассейну из всех номеров, где обслуживание номеров осуществляется на лодке. "Это поистине расслабляющий частный отдых с первоклассным приемом на вашем первом этапе:" ACCESS Resort & Villas ". Даже ручей может изменить ситуацию. Вы можете с удовольствием бродить по бассейну, не выходя из собственного номера с прямым выходом. Это стильное приветственное угощение подарит вам праздник на всю жизнь. Наш курортный отель с уникальным дизайном позволяет каждой комнате иметь собственный прямой выход к бассейну, но при этом дает вам возможность уединиться, чтобы насладиться нашими первоклассными услугами. Относитесь к вам так, как вы никогда раньше не сталкивались ни с чем. Благодаря небольшому расстоянию до пляжа Карон, он делает ACCESS Resort & Villas еще более приятным для посещения.

