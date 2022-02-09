Absolute Sanctuary Hotel (только для взрослых 12+) - Samui Sandbox Hotel

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Этот оздоровительный курорт в марокканском стиле создан для тех, кто хочет восстановить силы. Среди программ, предлагаемых в отеле Absolute Sanctuary (только для взрослых 12+), есть занятия йогой, массажные процедуры в спа-салоне и обширные пакеты детоксикации. Строгий курс поможет вам не сбиться с пути к достижению своих целей с помощью консультанта по здоровью. А в перерывах между сессиями пейзажный бассейн станет спокойным местом, где можно просто расслабиться. В соответствии с темой, еда органическая, легкая и свежая. Светлые номера украшены экзотическими марокканскими покрывалами и лампами. Absolute Sanctuary поможет вам вывести токсины и восстановить силы во время отпуска на живописном Самуи.