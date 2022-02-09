SAMUI TEST & GO

Absolute Sanctuary Hotel (только для взрослых 12+) - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.1
оценка с
51
Обновление February 9, 2022
Absolute Sanctuary Hotel (Adult only 12+) - Image 0
Absolute Sanctuary Hotel (Adult only 12+) - Image 1
Absolute Sanctuary Hotel (Adult only 12+) - Image 2
Absolute Sanctuary Hotel (Adult only 12+) - Image 3
Absolute Sanctuary Hotel (Adult only 12+) - Image 4
Absolute Sanctuary Hotel (Adult only 12+) - Image 5
+29 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Этот оздоровительный курорт в марокканском стиле создан для тех, кто хочет восстановить силы. Среди программ, предлагаемых в отеле Absolute Sanctuary (только для взрослых 12+), есть занятия йогой, массажные процедуры в спа-салоне и обширные пакеты детоксикации. Строгий курс поможет вам не сбиться с пути к достижению своих целей с помощью консультанта по здоровью. А в перерывах между сессиями пейзажный бассейн станет спокойным местом, где можно просто расслабиться. В соответствии с темой, еда органическая, легкая и свежая. Светлые номера украшены экзотическими марокканскими покрывалами и лампами. Absolute Sanctuary поможет вам вывести токсины и восстановить силы во время отпуска на живописном Самуи.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Absolute Sanctuary Hotel (только для взрослых 12+) , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Absolute Sanctuary Hotel (только для взрослых 12+)
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

88 Moo 5, Bophut, Koh Samui, Suratthani, Choengmon, Koh Samui, Thailand, 84320

Отели-партнеры

Скай Бич Отель
9.5
рейтинг с
23 отзывы
Из ฿-1
Вилла «Чавенг Ной» с бассейном
8
рейтинг с
464 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Hyatt Regency Koh Samui
8.7
рейтинг с
3 отзывы
Из ฿-1
Самуджана Виллы
9.3
рейтинг с
3 отзывы
Из ฿-1
Мелия Самуи
9.3
рейтинг с
90 отзывы
Из ฿-1
Курорт Anantara Lawana Koh Samui
8.4
рейтинг с
438 отзывы
Из ฿-1
Chura Samui
8.2
рейтинг с
1106 отзывы
Из ฿-1
Отель Cape Fahn
9
рейтинг с
17 отзывы
Из ฿-1
Отель The Tongsai Bay
8.9
рейтинг с
646 отзывы
Из ฿-1
Ритц-Карлтон, Самуи
9
рейтинг с
69 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU