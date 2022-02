Absolute Sanctuary Hotel (только для взрослых 12+) - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Этот оздоровительный курорт в марокканском стиле создан для тех, кто хочет восстановить силы. Среди программ, предлагаемых в отеле Absolute Sanctuary (только для взрослых 12+), есть занятия йогой, массажные процедуры в спа-салоне и обширные пакеты детоксикации. Строгий курс поможет вам не сбиться с пути к достижению своих целей с помощью консультанта по здоровью. А в перерывах между сессиями пейзажный бассейн станет спокойным местом, где можно просто расслабиться. В соответствии с темой, еда органическая, легкая и свежая. Светлые номера украшены экзотическими марокканскими покрывалами и лампами. Absolute Sanctuary поможет вам вывести токсины и восстановить силы во время отпуска на живописном Самуи.

