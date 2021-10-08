Цена ASQ составляла 29000 бат. Они не предоставляют основной информации при заселении в отель. В первый же день я понял, что не знаю, в какое время получу еду, когда будет проходить тест на Covid, будут ли убираться в комнате, как делать заказы в 7-Eleven и т. Д.

Еда доставлялась трижды в день примерно в 8, 12 и 4. Также приносят свежие фрукты. Однако иногда мы задаемся вопросом вместе с другими людьми в отеле, какая логика используется для того, чтобы приносить плоды? Потому что иногда большинство жителей получали большие коробки с фруктами, а я - нет. 😀 Но больше всего я нашел это развлечением. (Я никогда не пропускал фрукты в рационе.)

Комната была просторной, в ней было все необходимое: большая кровать, чайник, телевизор, холодильник с маленькой морозильной камерой, большая раковина сбоку от комнаты (удобно для стирки), горячий душ и т. Д. Когда я вошел, там было много бутылок с питьевой водой, растворимый кофе, чай, лапша быстрого приготовления, палочки для чистки ушей, шапочки для душа, стиральный порошок, мыло для посуды, перчатки для рук, зубная паста, зубная щетка и чипсы.

Вы можете вести дела с персоналом отеля, используя приложение Line или позвонив по телефону отеля. Иногда на сообщения не отвечают или ответ приходит после долгого ожидания, но что тут за спешка? Однако я рекомендую, если вам что-то нужно, заказать необходимое пространство до того, как оно закончится, дать время, чтобы что-то произошло. Все мои желания на самом деле всегда реализовывались, рано или поздно, иногда с большими усилиями, а иногда с меньшими. Часто ответ на сообщение может быть «ок», и тогда еще неизвестно, произойдет ли ваш запрос или нет, я обнаружил, что обычно это «ок» означает, что ваше желание будет выполнено, вам просто нужно подождать пару часов. А если не реализовано, возьмите телефон и позвоните персоналу. Многие из сотрудников плохо говорили или понимали по-английски, поэтому телефон могли передать три разных сотрудника, прежде чем меня поняли.

Тесты на Covid проводились на 5-й и 12-й дни. Медсестра позвонила накануне днем и сообщила время дня, как это было сделано. Затем медсестра снова позвонила утром, когда мне разрешили спуститься вниз для теста. Результат был получен на следующий день по телефону. После первого результата теста у меня был час на открытом воздухе в день, который нужно было записать накануне у медсестры. Уборка комнаты также доступна после первого результата теста, который также был заказан медсестрой по телефону.

Я рекомендую этот отель, если вы не ожидаете роскоши, но это простой отель, где вы можете получить еду на жизнь. Думаю, это обычный трехзвездочный тайский отель.

Другим советую подумать о том, во сколько обычно стоит двухнедельный номер в трехзвездочном отеле. Обычно в эту цену не входит даже еда, может быть, какой-то завтрак, но не такого хорошего качества, как эти блюда ASQ. Однако теперь эта цена ASQ включает в себя номер в отеле, трехразовое питание, трансфер от / до аэропорта, круглосуточную медсестру, два теста Covid ... и т. Д.

Если вы не разборчивы в еде и ищете нормальный гостиничный номер без роскоши, но с балконом, то рекомендую это.