BANGKOK TEST & GO

Отель Cotai Luxury Design - AQ / ASQ

Bangkok
7
оценка с
12
Обновление April 2, 2022
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SLOW RESPONSE
20 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 250 Спальни
Партнерская больница Sukavej Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Роскошный дизайн-отель Cotai расположен в Банг Бо. вдали от Успенского университета Кампус Суварнабхуми, расположенный в 4 км, предлагает проживание с питанием. Открытый бассейн и фитнес-центр К услугам гостей разнообразные удобства, круглосуточная стойка регистрации и трансфер. Предоставляется обслуживание номеров и бесплатный Wi-Fi.

Все номера в отеле оборудованы кондиционерами. Телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и собственная ванная комната фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В номере есть рабочий стол и чайник.

К услугам гостей 4-звездочные номера с сауной и детской игровой площадкой.

Ближайший аэропорт - аэропорт Суварнабхуми. который находится в 15 км от отеля.

Удобства / Особенности

  • Тестирование на COVID-19 методом ОТ-ПЦР в реальном времени (3 раза).
  • Круглосуточный трансфер службы скорой помощи между отелем и больницей.
  • Бесплатная сессия начальной оценки через видеозвонок.
  • Ежедневный мониторинг здоровья.
  • Маска для лица, спиртовой гель и термометр в комнате.
  • Поступление в больницу при положительном результате анализа на COVID-19.
  • Скоростной Wi-Fi.
  • Телевизор 32 дюйма (спутниковые каналы).
  • Кондиционер сплит-типа.
  • Полный пансион, включая завтрак, обед и ужин.
  • Трансфер из международного аэропорта Дон Муанг или Суварнабхуми в отель.
  • Круглосуточная дежурная медсестра.
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Счет
3.5/5
В среднем
На основе 20 отзывы
Рейтинг
Отлично
3
Очень хороший
9
В среднем
4
Бедные
3
Ужасный
1
Если бы вы были гостем в Отель Cotai Luxury Design , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇷🇺Mikhail Chernousov

Проверено на 08/10/2021
Прибыл 17/09/2021
4.5 Superior - 1 Bedroom
Положительные
  • Big balcony and nice view. Vegetarian meals 3 times a day without extra charge. Big and nice room, good bed, beautiful walls painting, an abstract picture on the wall. TV on the table, not too high on the wall. Fridge, kettle, tea/coffee, dry noodles - complimentary. Nice furniture, nice floor, and curtains. Very nice staff, they were bringing delivery from 7/11 for me Very quickly and communicating Very nicely! I wish them all the very best! ) Plus perfect transfer from the airport.
Отрицательные
  • Unfortunately not everything was clean in my room. The floor and the bed were nice, but I found a lot of previous guests' hair in the bathroom, storage of empty bottles in the cupboard, and the dirty aircon. I cleaned it myself. I was also washing my pillowcases because during my 14 days staying the hotel didn`t change bedsheets. Even though I requested. The food. It was always cold, I guess because the restaurant put it in boxes long before meals time, and deliver it to the rooms much earlier schedule. The dinner time is at 18.00, but the food was under the door at 16.45. The dirty food boxes were staying in the corridor for hours, and collected maybe ones a day. TV. Just Thai channels! I found only 3 non -Thai: France-24, and two Chinese channels. I think that hotel, which is charging 2000 baht per night could buy an International TV channels pack, it`s not so expensive. Or - install Smart TVs in rooms.

I would do recommend this hotel. Yes, not everything, and AQ measures are not perfect, but the price was good, the room and service are very good, and I liked staying in this hotel. Thank you! )

🇬🇧Brian lewis

Проверено на 07/08/2021
Прибыл 24/07/2021
4.7 Superior - 1 Bedroom
Положительные
  • Персонал очень услужливый, и они придерживаются правил covid n.
Отрицательные
  • Телеканалы

Спасибо за капот, оставайтесь, персонал очень услужливый, и все, что я прошу, они сделали почти сразу.Я был очень впечатлен тем, как быстро они ответили, я был очень благодарен

🇳🇿Chanel

Проверено на 07/07/2021
Прибыл 19/06/2021
3.7 Superior - 1 Bedroom
Положительные
  • Балкон был хорош
  • Персонал был очень любезным
Отрицательные
  • В еде не было разнообразия
  • Супер жесткая кровать
  • Плохой Wi-Fi

Я рекомендую это место всем, кто ищет недорогой номер с балконом. Хотя в следующий раз я мог бы перейти в более красивую комнату.

🇹🇭Panthanun Chumsakul

Проверено на 01/07/2021
Прибыл 24/06/2021
2.4 Superior - 1 Bedroom
Положительные
  • Количество еды намного больше, чем я мог бы съесть, и различные приемы пищи.
Отрицательные
  • темная комната и много пыли
  • Wi-Fi такой ужасный :(
  • Персонал никогда не отвечает на телефонные звонки в номере

Меня переехали сюда, потому что бывшую гостиницу переоборудовали во временную больницу. Бывший отель лучше по более низкой цене, и у меня было хорошее обслуживание, здесь меня устраивали только едой. Я не понимаю, почему они никогда не отвечают на мои звонки из номера. В случае, если у меня возникнет чрезвычайная ситуация, кто узнает?

🇷🇺Dilia Tukumbetova

Проверено на 29/06/2021
Прибыл 13/06/2021
4.0 Superior - 1 Bedroom
Положительные
  • Было хорошо
Отрицательные
  • Тараканы

Я не могла выйти на прогулку, так что это было тайское правило. Я полагаю, это был хороший карантинный отель, не дорогой

🇨🇦Denis bellegarde

Проверено на 10/06/2021
Прибыл 21/05/2021
2.7 Deluxe - 1 Bedroom
Положительные
  • Много еды, слишком много, выбросить или толстеть.
Отрицательные
  • Не подходит для вегетарианцев. Только один телеканал на английском языке повторяет одни и те же новости каждые 30 минут .... очень разочаровывает.

Я рекомендую, чтобы там были сказочные закаты. Маленький балкон был очень оценен. За несколько тысяч ванных комнат возьмите отель с балконом, если можете себе это позволить. Спросите комнату, смотрящую на Бкк на закат

🇮🇪Peter J

Проверено на 31/05/2021
Прибыл 15/05/2021
4.3 Superior - 1 Bedroom
Положительные
  • Отличная еда! Дружелюбный персонал. Это карантин, не ждите людей из Ritz
Отрицательные
  • Wi-Fi временами был действительно плохим.

Кроме Wi-Fi претензий нет. Персонал всегда рад помочь, когда я им написал. Карантин никогда не будет легким подглядыванием

🇲🇾Jaafar Abdul Jalil

Проверено на 28/05/2021
Прибыл 12/05/2021
3.3 Deluxe - 1 Bedroom
Положительные
  • Отличные уведомления
Отрицательные
  • Некоторое время мне страшно

Довольно обстановка. Требуется больше телетрансляций на нескольких языках для не тайских. Удовлетворены процедурой борьбы с пандемиями,

🇮🇱Elena Claudia Rotem

Проверено на 19/05/2021
Прибыл 03/05/2021
2.3 Superior - 1 Bedroom
Положительные
  • просторная комната с балконом
Отрицательные
  • еда
  • чистый
  • Обслуживание

Нам нужно было ждать около часа в аэропорту, чтобы там ждали других гостей, которые не приехали. Первый номер, который мы получили, был просто ужасным. Шкафы разваливаются и загрязняются. После того, как мы настояли на том, чтобы переехать в лучшую комнату, мы получили комнату, которая, по крайней мере, была чище, и шкаф не развалился. Я не буду рекомендовать это, особенно из-за того, что еда, которая для нас с запада была почти несъедобной.

🇮🇱Ofir gevirzman

Проверено на 17/05/2021
Прибыл 01/05/2021
1.2 Superior - 1 Bedroom
Положительные
  • Ничего такого
Отрицательные
  • Персонал лжец и не помогает
  • Еда холодная, а не приправы. Почувствуйте себя тюремной едой
  • Отель не разрешает мне оплачивать обслуживание номеров с помощью моей кредитной карты только с помощью тайского банковского перевода, но я турист, так как я могу иметь счет в тайском банке ???
  • Невозможно купить 7 одиннадцать товаров за наличные только с помощью банковского перевода
  • Отель не поят только водой. Вы пытаетесь остаться на 1 неделю без чего-нибудь сладкого

Отель вредит моему здоровью Через несколько дней я не могу пойти в туалет, потому что еда плохая В отеле подают только холодную тайскую еду. Отель не должен продавать пакет за фаланг. Только для местных жителей. В отеле никогда не дают тайской лапши или чего-нибудь вкусненького.

🇬🇧PAUL SHAND

Проверено на 29/04/2021
Прибыл 11/04/2021
2.8 Superior - 1 Bedroom
Положительные
  • НИЧЕГО ТАКОГО
Отрицательные
  • МЕДСЕСТРЫ ПРОВОДИЛИ ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID-19

ДО ВАС, ЕСЛИ ВЫ ЗАБРОНИРОВАЛИ В ЭТОМ ОТЕЛЕ, В ОТЕЛЕ БЫЛО НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК, КОГДА Я БЫЛ ТАМ, И БЫЛО ОЧЕНЬ ТИХО

🇫🇷BRISSONNET COLOMBE

Проверено на 29/04/2021
Прибыл 11/04/2021
3.4 Superior - 1 Bedroom

Все, что нам нужно для правильной жизни. Интернет не работает в течение дня из-за количества подключений. Возможно, вам придется спать днем и бодрствовать ночью, если вы не хотите слишком скучать. Правильное пребывание.

🇮🇹Cristiano Landini

Проверено на 29/04/2021
Прибыл 12/04/2021
5.0 Superior - 1 Bedroom
Положительные
  • Все
Отрицательные
  • Ничего такого

Большое спасибо за все, что вы очень любезны, и еда очень хорошая, и больше, чем мне нужно, балкон - это верх, я мог бы курить 😅🙏👍

🇦🇹Ernst Fischbacher

Проверено на 23/04/2021
Прибыл 29/03/2021
2.4 Superior - 1 Bedroom
Положительные
  • Закрыто до аэропорта, трансфер был включен. Персонал старался изо всех сил.
Отрицательные
  • Информация при регистрации не была хорошей, пришлось выяснять сам. После 5 дня я попросил свой ежедневный час в расслабляющей зоне, мне сказали, чтобы меня позвонили, но ничего не случилось. Поэтому я решил не выходить из комнаты, кроме как пройти тест на Covid.
  • Еды было достаточно, но всегда холодно и все было одинаково. Микроволновые печи в аренду можно было арендовать за 2000 тайских батов !! За 1500 вы можете купить его в Tesco Lotus. Что за шутка 🤣 если они не могут подавать горячую еду, они должны разместить по одной в каждой комнате. 14 дней одинаковый завтрак (колбаса, яичный и рисовый суп).
  • После того, как закончился кофе, мне сказали заплатить дополнительно или заказать в 7/11. 😤
  • Но в любом случае вы получаете то, за что заплатили.

Так что вам лучше потратить еще несколько тысяч на ванну и хорошо провести время. Я желаю всем удачи.

🇩🇰Rasoul Bahrak

Проверено на 29/03/2021
Прибыл 15/03/2021
3.9 Superior - 1 Bedroom
Положительные
  • Хорошие условия
Отрицательные
  • Нет отрицательного

Хорошее управление ... хорошее место для отдыха ... хороший персонал, еда была в порядке, и красивый вид .........

🇨🇭Arnold Jean-Pierre

Проверено на 25/03/2021
Прибыл 10/03/2021
3.6 Superior - 1 Bedroom
Положительные
  • В целом я хорошо провел время
Отрицательные
  • Если вы любите есть курицу, это то место, где можно иногда быть два раза в день, но было бы неплохо иметь немного больше разнообразия !!! не поймите меня неправильно, качество и вкус были превосходными

Happyyyyyy, чтобы выйти сегодня, дассссссс и свистеть, что все, кто делает карантин, чтобы быть сильными ;-))))))

🇹🇭Pariyaporn Khlongkathok

Проверено на 18/03/2021
Прибыл 22/03/1989
3.9 Superior - 1 Bedroom

Услуги очень хорошие Персонал очень приятный Чистая комната Еда хорошая Но Нужно больше острой еды для тайцев

🇵🇰Ahmed Mustafa Kanjoo

Проверено на 07/03/2021
Прибыл 21/02/2021
3.8 Superior - 1 Bedroom
Положительные
  • Отличные блюда. А поскольку он расположен довольно далеко от центрального делового района Бангкока, атмосфера здесь действительно расслабляющая, умиротворяющая и успокаивающая. Моя комната выходила на забор из деревьев и открытых площадок, мне это очень понравилось.
Отрицательные
  • Wi-Fi жалкий, и некоторые дни он оставался отключенным на несколько часов. Никто не приходил убирать комнату за 16 дней. В моей комнате было две кровати, поэтому я поменял кровать через неделю. Еще одна жалоба, которую я должен подать, что в первый день я нашел 6 бесплатных пакетиков растворимого кофе, что означает меньше половины в день, когда они были закончены, и я попросил больше, мне сказали, что мне придется купить больше, если мне понадобится . Надеюсь, будущим гостям они оставят хотя бы один пакетик кофе в день, если не больше.

Было очень приятно остановиться в этом уединенном отеле. Начиная с шестого дня, мне давали час карантина каждый день, чтобы я мог погулять, есть аккуратный газон и бассейн, где можно не плавать, а отдыхать. Я бы сказал, что Cotai - хороший отель с отличной едой, комфортом, районом с плохим Wi-Fi и средним обслуживанием. Они часто предлагают дополнительные фрукты с обедами и ужинами, небольшой кусок торта, и в номере был чайник, чтобы приготовить кофе, чай или лапшу. Завтрак хороший, и вы можете выбрать, но вам нужно сообщить на стойке регистрации через приложение Line, хотите ли вы тайский или английский и т. Д. Кроме того, ресторан очень хороший и по разумным ценам, но, как я уже сказал, еда предоставляется в Пакет ASQ был настолько вкусным и достаточным, что мне нужно было что-нибудь заказать. В целом впечатления были блестящими, и я наслаждался своими 16 днями БЕЗ ПИВА. Не могу дождаться завтрашнего утра, чтобы отправиться в мой самый любимый город на этой планете, Бангкок - и ледяной Чанг на Каосан-роуд;)

🇧🇷GERMANDA CATHERINE FIRMINO DOS SANTOS

Проверено на 07/03/2021
Прибыл 12/02/2021
3.8 Superior - 1 Bedroom
Положительные
  • Очень организованно!
Отрицательные
  • Интернет был не очень хорош.

Прием был очень нежным, добрым и услужливым. Там очень хорошие люди! Я думаю, что в ресторане может быть телефон (у них просто очередь, чтобы заказать другую еду).

🇮🇳Sonja

Проверено на 15/02/2021
Прибыл 12/12/2020
3.8 Superior - 1 Bedroom

Цена ASQ составляла 29000 бат. Они не предоставляют основной информации при заселении в отель. В первый же день я понял, что не знаю, в какое время получу еду, когда будет проходить тест на Covid, будут ли убираться в комнате, как делать заказы в 7-Eleven и т. Д.

Еда доставлялась трижды в день примерно в 8, 12 и 4. Также приносят свежие фрукты. Однако иногда мы задаемся вопросом вместе с другими людьми в отеле, какая логика используется для того, чтобы приносить плоды? Потому что иногда большинство жителей получали большие коробки с фруктами, а я - нет. 😀 Но больше всего я нашел это развлечением. (Я никогда не пропускал фрукты в рационе.)

Комната была просторной, в ней было все необходимое: большая кровать, чайник, телевизор, холодильник с маленькой морозильной камерой, большая раковина сбоку от комнаты (удобно для стирки), горячий душ и т. Д. Когда я вошел, там было много бутылок с питьевой водой, растворимый кофе, чай, лапша быстрого приготовления, палочки для чистки ушей, шапочки для душа, стиральный порошок, мыло для посуды, перчатки для рук, зубная паста, зубная щетка и чипсы.

Вы можете вести дела с персоналом отеля, используя приложение Line или позвонив по телефону отеля. Иногда на сообщения не отвечают или ответ приходит после долгого ожидания, но что тут за спешка? Однако я рекомендую, если вам что-то нужно, заказать необходимое пространство до того, как оно закончится, дать время, чтобы что-то произошло. Все мои желания на самом деле всегда реализовывались, рано или поздно, иногда с большими усилиями, а иногда с меньшими. Часто ответ на сообщение может быть «ок», и тогда еще неизвестно, произойдет ли ваш запрос или нет, я обнаружил, что обычно это «ок» означает, что ваше желание будет выполнено, вам просто нужно подождать пару часов. А если не реализовано, возьмите телефон и позвоните персоналу. Многие из сотрудников плохо говорили или понимали по-английски, поэтому телефон могли передать три разных сотрудника, прежде чем меня поняли.

Тесты на Covid проводились на 5-й и 12-й дни. Медсестра позвонила накануне днем и сообщила время дня, как это было сделано. Затем медсестра снова позвонила утром, когда мне разрешили спуститься вниз для теста. Результат был получен на следующий день по телефону. После первого результата теста у меня был час на открытом воздухе в день, который нужно было записать накануне у медсестры. Уборка комнаты также доступна после первого результата теста, который также был заказан медсестрой по телефону.

Я рекомендую этот отель, если вы не ожидаете роскоши, но это простой отель, где вы можете получить еду на жизнь. Думаю, это обычный трехзвездочный тайский отель.

Другим советую подумать о том, во сколько обычно стоит двухнедельный номер в трехзвездочном отеле. Обычно в эту цену не входит даже еда, может быть, какой-то завтрак, но не такого хорошего качества, как эти блюда ASQ. Однако теперь эта цена ASQ включает в себя номер в отеле, трехразовое питание, трансфер от / до аэропорта, круглосуточную медсестру, два теста Covid ... и т. Д.

Если вы не разборчивы в еде и ищете нормальный гостиничный номер без роскоши, но с балконом, то рекомендую это.

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