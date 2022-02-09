Всего AQ гостиничных номеров 200 Спальни
Партнерская больница Piyavate Hospital
Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
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Hotel Refund Policy
- Full refund with 1,500 THB cancellation charge (+ any bank charges/fees that customers will be responsible for) for cancellations made 7 days before arrival.
- 50% cancellation charge from total package price (+ any bank charges/fees that customers will be responsible for) for cancellations made 3-6 days before arrival.
- 100% charge of total package price for cancellations within 3 days of arrival, or in the case of no-show.
В качестве санкционированного правительством Альтернативного государственного карантина (A.S.Q.) отель Bazaar Bangkok готов принять карантинных гостей, которые едут в Таиланд в соответствии с требованиями правительства Таиланда по прибытии в страну.
Наш отель имеет более 8 месяцев опыта работы в условиях карантина благодаря нашим службам местного карантина и государственного карантина, а также нашему сотрудничеству со всемирно известной больницей Пиявате, что гарантирует вам хороший уход во время вашего пребывания.
Удобства / Особенности
- Sanitized, registered airport pick up service to hotel on arrival day *PRIVATE transport and FAST TRACK service available at an additional cost*
- COVID-19 test(s) as required by your package
- **TEST&GO EXPRESS RT-PCR results within 2-3 hours available with 2,000THB extra charge per person to our partner hospital**
- Круглосуточные дежурные медсестры
- Preliminary healthcare kit (hand sanitizer/medical alcohol, personal thermometer, masks etc.) for AQ guests
- Tele-medical consultant with doctors at Piyavate Hospital available if needed
- Медицинские услуги и лекарства, не связанные с COVID, предоставляются за дополнительную плату
- If you are tested COVID-19 positive, you will be transferred to Piyavate Hospital or hospitels immediately for further treatment.
- *For 1, 1+5, and 7/10 days AQ package only* Full board meals with options available from a special AQ menu throughout your stay (breakfast, lunch, and dinner)
- *For 5 days Test&Go, full board meals are offered on day 1 and 5, the other 3 days are room only*
- Холодильник для напитков, чайник с горячей водой, кофе, чай и бутылка предоставляются во всех номерах.
- Additional Room Service and Butler services available
- Предоставляются туалетные принадлежности, полотенца, халаты, тапочки и основные моющие средства.
- Wifi and digital TV (Optional pocket wifi rental from our partner available)
- Отдельная ванна и душ во всех комнатах
- Гостиная, микроволновая печь и кладовая (только в полулюксах и мини-люксах)
- Outdoor leisure area by the pool for your relaxation with social distancing measures and fitness (allowed after negative 1st test results)
- Плановая уборка номеров
- Item deposit counter available for family members to send guest personal necessities daily
- Видеонаблюдение и охрана круглосуточно
- AQ and Test&Go guests are elligible for 50% off at Top Fight Muay Thai boxing gym located in the premises.
Счет
4.2/5
Очень хороший
На основе 33 отзывы
Если бы вы были гостем в Отель The Bazaar Бангкок
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Отель The Bazaar БангкокСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ
4.5 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Variety of menu offered
- Pick up from airport organized and timely
- Drop off at hotel organized and timely
- PCR tests organized and timely
- Communication with hotel was good
- Food was not hot when arrived but tasty
- Room was a bit run down (duct tape on the floors?)
All in all a very comfortable stay. Wished more time was allowed outside after the negative result. Staff courteous and everything seems organized.
Toilet has a hard time flushing even after several flushes but otherwise things were in order.
4.4 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Extremely helpful staff
- Accomodating
- Friendly
- Food was repetitive
- Not allowed to swim
The staff make quarantine really easy and cater to all your needs.
They would often go to 7/11 for you and bring extra amenities when needed.
Definitely recommend!
2.4 Deluxe Room
ПоложительныеОтрицательные
- durty
- pay for extra wifi
- Floor on the room with adhesive bands
- Can not close the curtains of the bathroom
will not recommend ....................................................................................
4.8 Superior Room
Положительные
- My one day stay at the hotel was very comfortable.
The hotel person explained the complete test and go quarantine procedure very nicely.
Room was clean and the food was nice too.
All the staff of the hotel are very polite and helpful.
3.8 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- From airport to the room everything was professionnal
- Test made at 7pm in hospital before going to hotel, i get results at 2am
- Food was good and in the room have 12 Free big water bottles
- Hotel Staff made a really great job
- No english TV available at this time but good WIFI balance it
Everything was great, I recommend this place. The hotel staff kindly helps you for donwload and instal the quarantine apps, great job!!
5.0 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Very nice English speaking staff. Near 7 eleven
I really enjoyed me stay and I would definitely stay at Bazaar hotel again. Very nice clean hotel and very helpful polite English speaking staff.
4.8 Superior Room
All was find the staff was very nice and helpfully. Information about Test was quick and at the same day so i had can plan about the next day after breakfast in the morning
4.4 Superior Room
Положительные
- Good Price and Good Service
From the Airport to the Hotel, There is very good service and price for 2 people. The room was so clean and specially service was very good.
5.0 Superior Room
ПоложительныеОтрицательные
- Basic TV channel. No HBO or Netflix
Food taste good and came piping hot. Portion size is good. Bath tube is a plus to relax after long day
3.4 Mini Suite
Положительные
WiFi need to be improuved.
.........................................................................
4.2 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Персонал был отличным
- Очень отзывчивый онлайн
- Еды всегда было достаточно
- Wi-Fi, даже после оплаты дополнительного карманного Wi-Fi, был не таким стабильным
Я рекомендую этот отель на 14 дней. Они со всем справляются очень гладко, и все очень профессиональны. У них есть комнаты, выходящие на главную улицу, возможно, более шумные, но, по крайней мере, вы можете увидеть какую-то форму жизни и получить восход утром. Или у них есть комнаты с видом на более тихий жилой район. Если вам действительно нужен сверхбыстрый и стабильный Wi-Fi для работы, лучше всего использовать тайскую сим-карту, если она у вас еще действительна, и приобрести пакет с неограниченным 4g / 5g.
3.8 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Хорошая ванная
- Комфортный номер
Приятный отель, хорошее обслуживание
Да, я бы остановился здесь снова
Еда была в порядке, в основном тайская еда
Цена была в порядке
4.8 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Дружелюбие персонала, превосходное обслуживание.
От начала до конца обо мне очень хорошо заботились, как если бы я был единственным гостем. Все без исключения сотрудники были очень любезными и дружелюбными. Моя единственная проблема заключалась в карантине, но это была не вина отеля !!!
5.0 Superior Room
Положительные
- Вид, кровать, еда, Wi-Fi, кофе, восхитительный подарок на мой день рождения
Карантин на 14 дней, необходимый для начала отпуска, и без того очень тяжелый, но делать это в отеле «Базар» было действительно комфортно в улучшенном номере.
4.5 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Еда очень хорошая
- Дружелюбный персонал
- Быстрое обслуживание
- В номере хватит всего
- Состояние номера уже не как новое.
Хороший карантинный отель для проживания. Еда супер хорошая и свежая. Дружелюбный персонал. Обслуживание хорошее. Медсестры, как работает карантин, профессионалы и заботятся хорошо.
4.7 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Очень чистый
- Отличный сервис
- есть все, что вам может понадобиться
- персонал очень хороший
- организованный
- Комната без окон (стеклянная стена)
- Неделя вайфая, но дали симку
Я очень доволен своим визитом в Bazaar Hotel Bangkok. Было все необходимое для 10-дневного карантина. Я тоже веган, и вегетарианское меню было действительно хорошим, вкусным и разнообразным. Хотя не все блюда были веганскими, большая часть еды была веганской.
Порекомендуйте этот отель для легкого карантина
3.6 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Огромный номер с большим количеством места.
- Ванна и душ, много туалетных принадлежностей и прохладительных напитков.
- Много еды каждый день и достаточное количество бутилированной воды на время пребывания.
- Прекрасный вид.
- Удобная и очень большая кровать.
- Кондиционер был отличным.
- Персонал был услужливым и дружелюбным.
- Удобное место, где вас могут забрать после того, как вы закончите карантин.
- Отличный и легкий трансфер в аэропорту.
- Четко объяснил все о вашем пребывании и ограничениях.
- Четкое общение через сообщение с сотрудниками стойки регистрации.
- Я вегетарианка и заявил об этом перед приездом. По большей части это было хорошо, но мне подали мясо 4 раза во время моего пребывания, дважды они также подавали другие варианты, но дважды мясо было единственным вариантом, который мне принесли, поэтому я ничего не ел.
- Никаких свежих полотенец, только одно полотенце на день 10 пребывания.
Хотя персонал был очень приятным и дружелюбным, и я получил документы, объясняющие, что произойдет во время моего пребывания, никто не зарегистрировался после 7-го дня, когда я должен был иметь возможность забронировать 45-минутное место на террасе на крыше, и никто проверил со мной ночь перед отъездом, я должен был предположить, что выписка идет вперед, еще не получив отрицательный результат теста.
Рекомендую, если вы просто ищете, где можно перекусить перед тем, как отправиться в Таиланд.
3.6 Superior Room
ПоложительныеОтрицательные
- Общение с персоналом могло быть лучше. Иногда на то, чтобы ответить, требовалось несколько часов.
- Нет балкона, о котором было сказано, но окно было бы неплохо.
- 45 минут в свободное время, которое отменяется при малейшем количестве дождя. Я слышал, что другие отели дали 1 час.
В целом мое пребывание было приличным, я был немного разочарован общением с сотрудниками через WhatsApp.
Полы были заклеены воздуховодом в тех местах, где деревянный пол имел трещины, этого не ожидал.
В остальном все было так, как ожидалось.
5.0 Superior Room
Положительные
Это приятный отель и комната. Персонал очень дружелюбный. Еда и обслуживание действительно отличные. обслуживание доступно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я рекомендую этот отель для проживания в ASQ.
2.8 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Комната была хорошей, кровать отличная, ванная была хорошей
- Wi-Fi не работал
- Еда прибывает не в то время
- Отправить неправильную еду
Я сказал им, что у меня аллергия на пряную пищу, и я не ем свинину, но каждый день они присылают мне еду не в то время, или это пряности, или что-то в этом роде. И если я свяжусь с ними, у меня возникнут проблемы с общением, или они ничего не поймут, или они не смогут мне помочь.
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