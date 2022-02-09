BANGKOK TEST & GO

Отель The Bazaar Бангкок - AQ / ASQ

Bangkok
8.2
оценка с
308
Обновление March 13, 2022
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33 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 200 Спальни
Партнерская больница Piyavate Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
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Booking requests for The Bazaar Hotel Bangkok are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.

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Hotel Refund Policy
  • Full refund with 1,500 THB cancellation charge (+ any bank charges/fees that customers will be responsible for) for cancellations made 7 days before arrival.
  • 50% cancellation charge from total package price (+ any bank charges/fees that customers will be responsible for) for cancellations made 3-6 days before arrival.
  • 100% charge of total package price for cancellations within 3 days of arrival, or in the case of no-show.

В качестве санкционированного правительством Альтернативного государственного карантина (A.S.Q.) отель Bazaar Bangkok готов принять карантинных гостей, которые едут в Таиланд в соответствии с требованиями правительства Таиланда по прибытии в страну.

Наш отель имеет более 8 месяцев опыта работы в условиях карантина благодаря нашим службам местного карантина и государственного карантина, а также нашему сотрудничеству со всемирно известной больницей Пиявате, что гарантирует вам хороший уход во время вашего пребывания.

Удобства / Особенности

  • Sanitized, registered airport pick up service to hotel on arrival day *PRIVATE transport and FAST TRACK service available at an additional cost*
  • COVID-19 test(s) as required by your package
  • **TEST&GO EXPRESS RT-PCR results within 2-3 hours available with 2,000THB extra charge per person to our partner hospital**
  • Круглосуточные дежурные медсестры
  • Preliminary healthcare kit (hand sanitizer/medical alcohol, personal thermometer, masks etc.) for AQ guests
  • Tele-medical consultant with doctors at Piyavate Hospital available if needed
  • Медицинские услуги и лекарства, не связанные с COVID, предоставляются за дополнительную плату
  • If you are tested COVID-19 positive, you will be transferred to Piyavate Hospital or hospitels immediately for further treatment.
  • *For 1, 1+5, and 7/10 days AQ package only* Full board meals with options available from a special AQ menu throughout your stay (breakfast, lunch, and dinner)
  • *For 5 days Test&Go, full board meals are offered on day 1 and 5, the other 3 days are room only*
  • Холодильник для напитков, чайник с горячей водой, кофе, чай и бутылка предоставляются во всех номерах.
  • Additional Room Service and Butler services available
  • Предоставляются туалетные принадлежности, полотенца, халаты, тапочки и основные моющие средства.
  • Wifi and digital TV (Optional pocket wifi rental from our partner available)
  • Отдельная ванна и душ во всех комнатах
  • Гостиная, микроволновая печь и кладовая (только в полулюксах и мини-люксах)
  • Outdoor leisure area by the pool for your relaxation with social distancing measures and fitness (allowed after negative 1st test results)
  • Плановая уборка номеров
  • Item deposit counter available for family members to send guest personal necessities daily
  • Видеонаблюдение и охрана круглосуточно
  • AQ and Test&Go guests are elligible for 50% off at Top Fight Muay Thai boxing gym located in the premises.
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Счет
4.2/5
Очень хороший
На основе 33 отзывы
Рейтинг
Отлично
18
Очень хороший
10
В среднем
2
Бедные
2
Ужасный
1
Если бы вы были гостем в Отель The Bazaar Бангкок , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇺🇸Nattika Wattanasuttiwong

Проверено на 09/02/2022
Прибыл 24/01/2022
4.5 Superior Room
Положительные
  • Variety of menu offered
  • Pick up from airport organized and timely
  • Drop off at hotel organized and timely
  • PCR tests organized and timely
  • Communication with hotel was good
Отрицательные
  • Food was not hot when arrived but tasty
  • Room was a bit run down (duct tape on the floors?)

All in all a very comfortable stay. Wished more time was allowed outside after the negative result. Staff courteous and everything seems organized. Toilet has a hard time flushing even after several flushes but otherwise things were in order.

🇬🇧Adam Kayani-Deane

Проверено на 01/02/2022
Прибыл 25/01/2022
4.4 Deluxe Room
Положительные
  • Extremely helpful staff
  • Accomodating
  • Friendly
Отрицательные
  • Food was repetitive
  • Not allowed to swim

The staff make quarantine really easy and cater to all your needs.

They would often go to 7/11 for you and bring extra amenities when needed.

Definitely recommend!

🇫🇷monnier eric

Проверено на 30/01/2022
Прибыл 14/01/2022
2.4 Deluxe Room
Положительные
  • food and people
Отрицательные
  • durty
  • pay for extra wifi
  • Floor on the room with adhesive bands
  • Can not close the curtains of the bathroom

will not recommend ....................................................................................

🇮🇳Sumita Das

Проверено на 14/01/2022
Прибыл 29/12/2021
4.8 Superior Room
Положительные
  • My one day stay at the hotel was very comfortable.

The hotel person explained the complete test and go quarantine procedure very nicely.

Room was clean and the food was nice too.

All the staff of the hotel are very polite and helpful.

🇫🇷TURCI ARNAUD

Проверено на 30/12/2021
Прибыл 14/12/2021
3.8 Superior Room
Положительные
  • From airport to the room everything was professionnal
  • Test made at 7pm in hospital before going to hotel, i get results at 2am
  • Food was good and in the room have 12 Free big water bottles
  • Hotel Staff made a really great job
Отрицательные
  • No english TV available at this time but good WIFI balance it

Everything was great, I recommend this place. The hotel staff kindly helps you for donwload and instal the quarantine apps, great job!!

🇺🇸Stanley Darryl Hayes

Проверено на 14/12/2021
Прибыл 28/11/2021
5.0 Deluxe Room
Положительные
  • Very nice English speaking staff. Near 7 eleven
Отрицательные
  • No cons.

I really enjoyed me stay and I would definitely stay at Bazaar hotel again. Very nice clean hotel and very helpful polite English speaking staff.

🇩🇪Silvio Meinhardt

Проверено на 03/12/2021
Прибыл 10/11/2021
4.8 Superior Room

All was find the staff was very nice and helpfully. Information about Test was quick and at the same day so i had can plan about the next day after breakfast in the morning

🇹🇭Jomkwan Sricharoen

Проверено на 23/11/2021
Прибыл 16/11/2021
4.4 Superior Room
Положительные
  • Good Price and Good Service

From the Airport to the Hotel, There is very good service and price for 2 people. The room was so clean and specially service was very good.

🇮🇩IRAWAN PRAJOGO

Проверено на 21/11/2021
Прибыл 07/11/2021
5.0 Superior Room
Положительные
  • High efficiency
Отрицательные
  • Basic TV channel. No HBO or Netflix

Food taste good and came piping hot. Portion size is good. Bath tube is a plus to relax after long day

🇨🇭Marco Fattorini

Проверено на 07/11/2021
Прибыл 17/10/1963
3.4 Mini Suite
Положительные
  • Very friendliy Staff

WiFi need to be improuved. .........................................................................

🇫🇷Émile Leroy

Проверено на 02/07/2021
Прибыл 16/06/2021
4.2 Superior Room
Положительные
  • Персонал был отличным
  • Очень отзывчивый онлайн
  • Еды всегда было достаточно
Отрицательные
  • Wi-Fi, даже после оплаты дополнительного карманного Wi-Fi, был не таким стабильным

Я рекомендую этот отель на 14 дней. Они со всем справляются очень гладко, и все очень профессиональны. У них есть комнаты, выходящие на главную улицу, возможно, более шумные, но, по крайней мере, вы можете увидеть какую-то форму жизни и получить восход утром. Или у них есть комнаты с видом на более тихий жилой район. Если вам действительно нужен сверхбыстрый и стабильный Wi-Fi для работы, лучше всего использовать тайскую сим-карту, если она у вас еще действительна, и приобрести пакет с неограниченным 4g / 5g.

🇦🇺Frederick

Проверено на 24/06/2021
Прибыл 11/06/2021
3.8 Superior Room
Положительные
  • Хорошая ванная
  • Комфортный номер
Отрицательные
  • Плохой Wi-Fi

Приятный отель, хорошее обслуживание Да, я бы остановился здесь снова Еда была в порядке, в основном тайская еда Цена была в порядке

🇬🇧Terrence Mayo Kimm

Проверено на 07/06/2021
Прибыл 21/05/2021
4.8 Superior Room
Положительные
  • Дружелюбие персонала, превосходное обслуживание.
Отрицательные
  • Никто

От начала до конца обо мне очень хорошо заботились, как если бы я был единственным гостем. Все без исключения сотрудники были очень любезными и дружелюбными. Моя единственная проблема заключалась в карантине, но это была не вина отеля !!!

🇺🇸David Morris Booth-Metwally

Проверено на 05/06/2021
Прибыл 27/05/2021
5.0 Superior Room
Положительные
  • Вид, кровать, еда, Wi-Fi, кофе, восхитительный подарок на мой день рождения

Карантин на 14 дней, необходимый для начала отпуска, и без того очень тяжелый, но делать это в отеле «Базар» было действительно комфортно в улучшенном номере.

🇫🇮Janne Ahlqvist

Проверено на 31/05/2021
Прибыл 14/05/2021
4.5 Superior Room
Положительные
  • Еда очень хорошая
  • Дружелюбный персонал
  • Быстрое обслуживание
  • В номере хватит всего
Отрицательные
  • Состояние номера уже не как новое.

Хороший карантинный отель для проживания. Еда супер хорошая и свежая. Дружелюбный персонал. Обслуживание хорошее. Медсестры, как работает карантин, профессионалы и заботятся хорошо.

🇮🇱Ran Gutterman

Проверено на 26/05/2021
Прибыл 03/05/2021
4.7 Superior Room
Положительные
  • Очень чистый
  • Отличный сервис
  • есть все, что вам может понадобиться
  • персонал очень хороший
  • организованный
Отрицательные
  • Комната без окон (стеклянная стена)
  • Неделя вайфая, но дали симку

Я очень доволен своим визитом в Bazaar Hotel Bangkok. Было все необходимое для 10-дневного карантина. Я тоже веган, и вегетарианское меню было действительно хорошим, вкусным и разнообразным. Хотя не все блюда были веганскими, большая часть еды была веганской. Порекомендуйте этот отель для легкого карантина

🇬🇧Catherine Fulton

Проверено на 18/05/2021
Прибыл 02/05/2021
3.6 Superior Room
Положительные
  • Огромный номер с большим количеством места.
  • Ванна и душ, много туалетных принадлежностей и прохладительных напитков.
  • Много еды каждый день и достаточное количество бутилированной воды на время пребывания.
  • Прекрасный вид.
  • Удобная и очень большая кровать.
  • Кондиционер был отличным.
  • Персонал был услужливым и дружелюбным.
  • Удобное место, где вас могут забрать после того, как вы закончите карантин.
  • Отличный и легкий трансфер в аэропорту.
  • Четко объяснил все о вашем пребывании и ограничениях.
  • Четкое общение через сообщение с сотрудниками стойки регистрации.
Отрицательные
  • Я вегетарианка и заявил об этом перед приездом. По большей части это было хорошо, но мне подали мясо 4 раза во время моего пребывания, дважды они также подавали другие варианты, но дважды мясо было единственным вариантом, который мне принесли, поэтому я ничего не ел.
  • Никаких свежих полотенец, только одно полотенце на день 10 пребывания.

Хотя персонал был очень приятным и дружелюбным, и я получил документы, объясняющие, что произойдет во время моего пребывания, никто не зарегистрировался после 7-го дня, когда я должен был иметь возможность забронировать 45-минутное место на террасе на крыше, и никто проверил со мной ночь перед отъездом, я должен был предположить, что выписка идет вперед, еще не получив отрицательный результат теста. Рекомендую, если вы просто ищете, где можно перекусить перед тем, как отправиться в Таиланд.

🇮🇱Peleg ohanuna

Проверено на 16/05/2021
Прибыл 21/04/2021
3.6 Superior Room
Положительные
  • Еда была очень хорошей.
Отрицательные
  • Общение с персоналом могло быть лучше. Иногда на то, чтобы ответить, требовалось несколько часов.
  • Нет балкона, о котором было сказано, но окно было бы неплохо.
  • 45 минут в свободное время, которое отменяется при малейшем количестве дождя. Я слышал, что другие отели дали 1 час.

В целом мое пребывание было приличным, я был немного разочарован общением с сотрудниками через WhatsApp. Полы были заклеены воздуховодом в тех местах, где деревянный пол имел трещины, этого не ожидал. В остальном все было так, как ожидалось.

🇮🇳Abubakar Sidik Jiyaudeen

Проверено на 14/05/2021
Прибыл 04/05/2021
5.0 Superior Room
Положительные
  • Отлично

Это приятный отель и комната. Персонал очень дружелюбный. Еда и обслуживание действительно отличные. обслуживание доступно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я рекомендую этот отель для проживания в ASQ.

🇧🇷Bruna Beatrice

Проверено на 10/05/2021
Прибыл 23/04/2021
2.8 Superior Room
Положительные
  • Комната была хорошей, кровать отличная, ванная была хорошей
Отрицательные
  • Wi-Fi не работал
  • Еда прибывает не в то время
  • Отправить неправильную еду

Я сказал им, что у меня аллергия на пряную пищу, и я не ем свинину, но каждый день они присылают мне еду не в то время, или это пряности, или что-то в этом роде. И если я свяжусь с ними, у меня возникнут проблемы с общением, или они ничего не поймут, или они не смогут мне помочь.

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