Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Booking requests for The Bazaar Hotel Bangkok are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

В качестве санкционированного правительством Альтернативного государственного карантина (A.S.Q.) отель Bazaar Bangkok готов принять карантинных гостей, которые едут в Таиланд в соответствии с требованиями правительства Таиланда по прибытии в страну.

Наш отель имеет более 8 месяцев опыта работы в условиях карантина благодаря нашим службам местного карантина и государственного карантина, а также нашему сотрудничеству со всемирно известной больницей Пиявате, что гарантирует вам хороший уход во время вашего пребывания.