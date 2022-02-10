BANGKOK TEST & GO

Отель Thaisun Bangkok - AQ / ASQ

Bangkok
8.8
оценка с
69
Обновление February 10, 2022
Партнерская больница Samitivej Hospital

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Thaisun Bangkok Hotel is no longer operating as an ASQ.

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Отель Thaisun Bangkok расположен в Бангкоке, в 3,4 км от торгового центра Emporium. К услугам гостей открытый бассейн, бесплатная частная парковка и фитнес-центр. Отель находится примерно в 5 км от Национального конференц-центра Королевы Сирикит, в 6 км от Арабской улицы и в 6 км от Центрального посольства. К услугам гостей сауна, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Все номера в отеле оснащены телевизором с плоским экраном. Во всех номерах отеля Thaisun Bangkok есть кондиционер и шкаф.

Для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Гости отеля Thaisun Bangkok могут расслабиться в гидромассажной ванне.

Торговый центр Amarin Plaza и торговый центр Gaysorn Village находятся в 7 км от отеля. Расстояние от отеля Thaisun Bangkok до ближайшего аэропорта Суварнабхуми составляет 17 км.

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Адрес / Карта

1108 51 Sukhumvit Rd, พระโขนง Khlong Toei, Bangkok 10110

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ASQ Thailand
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