Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Отель Thaisun Bangkok в приоритетном порядке, и Отель Thaisun Bangkok будет получать оплату напрямую от вас.

Thaisun Bangkok Hotel is no longer operating as an ASQ .



Отель Thaisun Bangkok расположен в Бангкоке, в 3,4 км от торгового центра Emporium. К услугам гостей открытый бассейн, бесплатная частная парковка и фитнес-центр. Отель находится примерно в 5 км от Национального конференц-центра Королевы Сирикит, в 6 км от Арабской улицы и в 6 км от Центрального посольства. К услугам гостей сауна, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Все номера в отеле оснащены телевизором с плоским экраном. Во всех номерах отеля Thaisun Bangkok есть кондиционер и шкаф. Для гостей сервируется завтрак «шведский стол». Гости отеля Thaisun Bangkok могут расслабиться в гидромассажной ванне. Торговый центр Amarin Plaza и торговый центр Gaysorn Village находятся в 7 км от отеля. Расстояние от отеля Thaisun Bangkok до ближайшего аэропорта Суварнабхуми составляет 17 км. Мы говорим на вашем языке!

