Еда была вовремя, но теплой или холодной.

Старый грязный отель.

Еда была очень простой и мягкой.

Никаких напитков во время еды, кроме завтрака, получишь 150 мл или соевого молока, ЮК!

Кровать была очень жесткой.

По-английски почти никто не говорил.

Признался, что к ним в основном приезжают тайские гости, и это видно. Так что они в основном SQ, пытающиеся быть ASQ.

Вся информация на тайском или китайском языках,

ASQ реклама ложь. Ни мини-бара, ни международных каналов (только 10 тайских каналов), ни ЖК-телевизора с диагональю 43 дюйма.

В комнате пахло дымом.

Геккон живет под горшком с горячей водой.

Вызовите вас на тест на COVID, но они отключают лифт. Когда вы спускаетесь по лестнице, чего делать не положено, они кричат: «Нет, нет, нет», поэтому я кричу: «ТЕСТ на COVID, ТЕСТ на COVID!» Затем они говорят «ОК» и указывают мне на парковку, где находятся медсестры.

Не выпускал меня из комнаты до 2-го теста на COVID, который должен был быть первым. У меня есть рассказ об этом!

Американский завтрак, 1 яйцо, 3 хот-дога, хлеб и 150 мл соевого молока.

Нет меню, чтобы заказать еду, нужно есть то, что вам делают.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ НА ОТКРЫТИИ ГОРОДА Нью-Йорка !!! Первое, что меня поразило, когда я приехал туда, была моя комната, это не было тем, что я просил, поэтому я уже мог сказать, что это место будет проблемой. Тогда еда - отстой! Я приехал туда до обеда, поэтому первым делом я ел лапшу и десерт. Я попросил Пад Тай на ужин, но не получил, потому что у них не было ингредиентов. У них есть ресторан. В каком уважающем себя тайском ресторане нет ингредиентов для Pad Thai ??? Так что они подали его мне на ужин на следующий вечер, и в следующий, и в следующий, и в следующий. Правильно, у меня есть пад Тай на ужин на 4 ночи !!! К этому времени моя жена начала звонить в отель и жаловаться. Управляющему было так жаль, что он прислал мне пиццу и пакет чесночного хлеба с ненастоящим маслом. А на следующий вечер, к моему удивлению, я снова получил пиццу… точно такую же пиццу, ветчину и ананас! Во-первых, большинство американцев не любят ананасы в пицце, мы любим пепперони и не любим есть одно и то же больше одного раза, как Pad Thai! Так что я наконец позвонил им и сказал, чтобы они перестали присылать мне пад тай и пиццу! Я рассказал об этом жене, и она пожаловалась еще раз. На этот раз она получила скидку в 4000 бат, УТВЕРЖДЕННАЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ. В конце концов, я просто смирился со своей судьбой, сказал жене, чтобы она перестала им звонить, и решил съесть весь мусор, который они мне принесли. Они дали мне столько пад тай, что я ел его несколько дней, так что у меня был резерв, если я не мог съесть то, что они мне прислали. Итак, после того, как все закончилось и меня выписали, через несколько дней моей жене звонит ВЛАДЕЛЬЦА и сообщает, что я должен им деньги, потому что «ЗАПРОСИЛ» второй тест на COVID. БОЛЬШЕ ИСПЫТАНИЙ НА COVID НИКТО НЕ ПРОСИТ !!! КОВИДНЫЕ ТЕСТЫ ОТСТОЙ !!! Я сказал, что никогда не запрашивал второй тест на COVID, мне просто позвонили и сказали, чтобы я приехал на тест. Помните, я говорил вам, что меня не выпустили после моего первого отрицательного теста на COVID. Тогда он пригрозил вызвать полицию на меня и мою жену и снять с ее счета 6000 бат. Она сказала, что вы коснетесь моего аккаунта Я ПОЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ !!! Он был шокирован и не знал, что сказать. Затем он пригрозил вызвать меня в иммиграционную службу. Я просто засмеялся и сказал жене заблокировать их звонки. Через пару дней позвонил еще кто-то. Самка и пытались договориться с женой. Наконец я сказал ей, чтобы она сказала им, что мы вернем 2000 бат, и все, и мы закончили. Они согласились, и с тех пор я ничего о них не слышал. НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРОРТЕ NY CITY !!!