BANGKOK TEST & GO

NY City Resort and Spa Бангкок - AQ / ASQ

Bangkok
7.2
оценка с
155
Обновление April 11, 2022
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SLOW RESPONSE
17 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 300 Спальни
Партнерская больница Vichaivej Hospital Nongkhaem

Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

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Курортный спа-отель NY City расположен в районе Банг Бо, в 5 км от кампуса Университета Успения в Суварнабхуми.К услугам гостей ресторан и бесплатная частная парковка. Из всех номеров этого 4-звездочного отеля открывается вид на сад.

К услугам гостей номера с кондиционером, письменным столом, сейфом, телевизором с плоским экраном, балконом и собственной ванной комнатой с душем. В комнатах есть шкаф.

На территории обустроена детская игровая площадка.

Расстояние от курортного спа-отеля NY City до ближайшего аэропорта Суварнабхуми составляет 14 км. Предоставляется платный трансфер от / до аэропорта.

Удобства / Особенности

  • Covid-19 тесты 3 раза
  • Круглосуточное медсестринское обслуживание
  • Комната и объект:
  • All rooms have spacious balconies.
  • All the room has a Microwave.
  • The room has a refrigerator middle size.
  • The package include 3 meals a day (Thai, Western food, and vegetarian food.)
  • Airport pick-up service is included.
  • The family allowed to bring dried food to you, the hotel staff will check and pass it to you.
  • You can order dry food from 7-11.
  • Internet with high speed.
  • TV with local channels and 3-5 international channels
  • Room service 9 AM to 6 PM
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Счет
2.2/5
Бедные
На основе 17 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
1
В среднем
7
Бедные
4
Ужасный
5
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🇩🇪Klaus Peter Solf

Проверено на 03/12/2021
Прибыл 17/11/2021
3.8 Deluxe Room
Положительные
  • Clean quiet friendly
Отрицательные
  • Airport Pick Up Delay 1 Hour Caotic Informations
  • WIFI Limited User lockin 2 but not right 1 User only possible.
  • MEAL SERVICE
  • PCR TEST + or - (NO) Information

Airport Pick UP terrible, chaotic, waiting time 1 Hour 17.11.2021 7:45 am

One stay over night 3 meals missing Serve false Room, WLAN ONLY 1 Person look in write 2 Person not correct, rooms good space, PCR COVID TEST RESULT SHALL 24 HOURS OR EARLIER FINISH YET NO INFORMATION got. All in all ok Not Bad !

🇹🇭Patama

Проверено на 10/10/2021
Прибыл 18/09/2021
2.8 Deluxe Room
Положительные
  • 1.Friendly staff
  • 2.Microwave
  • 3.Big room and good view
Отрицательные
  • 1.Wifi
  • 2.Lack of regular towel providing.
  • 3.Slow response to the changing AQ from 14 to 7 days (Partly because a very confusing announcement of Thai government)

I feel reasonable price and match my purpose (save money for a more necessary things in life). Here are why I feel OK.

  1. I have prepaid package mobile internet.This mitigate the wifi problem.
  2. I prepare some constant coffee, dry food and snack. Never need add on Grab or 7-11 things.
  3. I prepare tooth past, toothbrush and drink water half bottle a day. This help me avoid from additional charge.
  4. I line asking for towel 24 hours before I need. Anyway I think the hotel should give 1 towel per day regularly.

🇲🇲Seinn

Проверено на 09/09/2021
Прибыл 04/09/2021
2.6 Deluxe Room
Положительные
  • Full of light and I have a nice green view
Отрицательные
  • Air con is full of dust. Staffs makes noise at morning around 7-8 am. Foods are boring. Water can’t drain well at bathroom and balcony.

Air con is full of dust. Staffs makes noise at morning around 7-8 am. Foods are boring. Water can’t drain well at bathroom and balcony. If they can clean up air con and drainage, it will be good.

🇹🇭Jitlada Jaipratum

Проверено на 06/09/2021
Прибыл 21/08/2021
2.4 Deluxe Room
Положительные
  • reasonable price
  • big room and balcony
  • big portion of food
Отрицательные
  • Wifi was so poor
  • Taste of food
  • Additional charge
  • Wrong information
  • Many restriction about food ordering

-I just want to share some points to them but it doesn’t mean this hotel is not good. -I don’t understand why staff have to call every morning to tell that breakfast is served because I wanted to sleep well, I’m not a morning person and I have work at night. -They limit type of food, if you want to Grab, Foodpanda,etc. I think when people are serving quarantine might want enjoy themself by eating the delicious food but it’s limited. It makes me more depress. -I asked them for 4 more bottles of water but when checking out, they charged me for 40 thb(10thb each). I’m ok to pay, it’s not much money but I think! Water must be complimentary from the hotel! Some people they drink a lot!

🇨🇳David grabfood

Проверено на 15/08/2021
Прибыл 11/08/2021
0.9 Deluxe Room

So sad to design to stay hear Staff and room quiet good but system and in room really not comfortable.

🇹🇭Siravaraporn Nelson

Проверено на 15/08/2021
Прибыл 14/08/2564
0.8 Deluxe Room
Положительные
  • ดูแลต้อนรับ การนำมาส่ง ที่ รร คนขับรถ คนมารับ จากสนามบินดีมาก
Отрицательные
  • ระบบการจัดการของไทยแย่มาก ไม่แปลกใจที่ยอดโควิดพุ่งขึ้น ถ้าเปรียบเทียบระหว่างสิงคโปร์ ถถือว่าคนละชั้น ห้องที่นี่ โดยรวม ในรูป โปรโมทกับ สถานที่จริงไม่ตรงปก
  • มีมด และ น้ำ ก็ไม่ได้ร้อนอะไรตามงบ รึเปล่า แต่ถ้าที่อื่นเทียบราคาแล้วเท่ากัน 24,500 -25,500 หรือ 26,000 แนะนำ โดยจากใจ ไปที่อื่นอย่ากักตัวที่นี่ เนื้องจากสิงค์โปร น้ำ ของประเทศเค้าราคาแพงมาก แต่ระหว่างกักตัว คุณสามารถขอน้ำฟรี ได้ตลอดเวลา24\ชม แต่ที่นี่ไทยแลนด์ ขอน้ำเพิ่ม จ่ายตังค์ คร่า คุณเลือก รร ดีดี แบ้วขอน้ำ บริการ 24 ชม ดีดี ดีกว่า เอา รร ที่มีความเป็นมือ อาชีพ ดีกว่า นะ เราเตือนไว้แล้ว อาหาร ส่ง ทางสิงคโปร์ แล้วแต่ จนท คอยดูแลขึ้นมาส่ง 24 ชม สั่งไวน์ เบียร์มาทานได้ แต่ที่นี่ NY city hotel ทุกอย่างเสมือน คุณเป็นโรคติดต่อ กินเป็นเวลาเสมือนนักโทษ อาการหนัก อาหาร เสมือน ของบริจาค ตามโรงทาน คุณสั่งกินเองยังต้องประวิงรอเวลา ตามกำหนดเพื่อรอส่ง สั่งน้ำปั่น เช้ารอส่ง เย็นมืด ทุ่มนึงถึงได้กินชาไข่มุก ก้อไม่ใช่นะ มีมด แมลง ในห้อง นอนๆอยู่มดเดินมาตามกำแพงเต็มไปหมด ขอผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวหรือสั่งอะไร ค่อนข้างยาก ประสานงานช้า น่าจะตายก่อน ถึงมือหมอ น้ำหาซื้อกินเอง คุณพระ

ระบบการจัดการดูแลระบบการจัดการดูแลหรือระบบการให้บริการไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน ทุกทุกอย่างเป็นเหมือนตามราคาที่จ่ายดังนั้นคุณจงจ่ายในทางเลือกที่เยอะกว่าและได้ความสบายใจถึงแม้ส่วนต่างจะมากกว่านิดหน่อยแต่เราขอแนะนำด้วยความสัจจริงว่าคุณควรเลือก ที่อื่น เพื่อการกักตัว แบบ ถูกต้องตามหลัก iso หรือ ระบบ สาธารณสุข ที่ดูเป็นมืออาชีพไม่แปลกใจที่กลับมาไทยหรือ อยู่ ตปท แล้ว ยอดยังคงพุ่ง สูงในการติดเชื้อ

🇹🇭ไพทูร คำมูลมี

Проверено на 04/08/2021
Прибыл 02/08/2021
1.5 Deluxe Room
Положительные
  • Персонал хороший, но они придерживаются этого безумного постановления правительства ...
Отрицательные
  • Почему к нам, боюсь , мы будем действовать , как мы политзаключенные. Не забывайте вакцины Пфайзер. Вложим все и знают , что все еще существует риск того, что может передаваться другим людям , но чувствую , боюсь даже наличные деньги. .So скучно

Пожалуйста, соответствующие агентства могут исправить заказ и оплатить при доставке. Все едят одинаковую еду, едят много, едят меньше. Спасибо .. Надеюсь, вы поймете проблему, Лидер.

🇨🇦Chelsea Robidoux

Проверено на 18/07/2021
Прибыл 03/07/2021
2.3 Deluxe Room
Положительные
  • Приятный персонал, но английский очень плохой
  • Балкон во всех комнатах
  • Микроволновая печь
  • Вы можете заказать еду из Grab или foodpanda (но вам нужен тайский номер телефона)
  • Сотрудники пойдут за вами на 7/11, но вы должны сначала перевести им деньги
Отрицательные
  • Номера не такие уж чистые .. в моей ванной была грязная шапочка для душа
  • Это было не мое первое бронирование отеля. За 2 дня до вылета мой отель сказал мне, что меня переводят в Нью-Йорк. Я бы не выбрал это.
  • Много мелких насекомых и ящериц в комнате
  • Wi-Fi очень плохой. Очень ненадежно. И вы можете подключить к Wi-Fi только одно устройство. Это означает, что вы не можете подключить свой телефон к компьютеру.
  • Еда очень нездоровая. Столько жира и масла во всем. Я не просил ни мяса, ни молочных продуктов и продолжал получать их. Вы получаете рис с каждым приемом пищи, это слишком много для одного человека. Если вы хотите чего-то отличного от кухни, они этого не сделают. Сколько раз я просил фруктов, но не получал их. Если вы веган или вегетарианец и заботитесь о своем здоровье в любой форме, вы будете бороться, как и я.
  • Время еды наступает в разное время. Иногда вы обедаете в 11:30, а иногда в 14:00.
  • Они берут с вас воду ... вам дают вначале, но как только вы выйдете, вам нужно передать им деньги, и они пришлют вам еще немного.

Возьмите с собой как можно больше еды. Но, честно говоря, я бы потратил лишние деньги и наверняка остановился бы где-нибудь в другом месте. Не очень чисто и всегда везде ящерицы.

🇵🇹Bruno Lopes

Проверено на 12/07/2021
Прибыл 26/06/2021
3.3 Deluxe Room
Положительные
  • Большая комната.
  • Большой балкон. Это сильно изменило ситуацию к лучшему. Возможность подышать свежим воздухом - плюс.
  • Хороший и тихий кондиционер.
  • Еда была в порядке в большинстве дней. Не много разнообразия. Ведро риса почти во время каждого приема пищи, включая завтрак. Иногда даже слишком много еды. Хоть и не самого высокого качества.
  • Персонал, когда вы звоните на стойку регистрации, очень дружелюбный и старается помочь.
  • Я также благодарен медсестрам ASQ, которые помогали мне, когда мне было нужно, в том числе дважды присылали мне лекарства, когда я чувствовал тошноту в желудке. Тестирование на covid прошло гладко.
Отрицательные
  • Wi-Fi очень слабый и по скорости, и по связи. Сбои много раз. Вы можете подключиться только к устройствам в комнате.
  • Охранник на входе немного грубоват. Это заставляет чувствовать, что ты в армии.

Учитывая цель изоляции ASQ, этот отель имеет приличную цену за то, что он предлагает. Отель находится на окраине Бангкока, что для меня было лучше, потому что с балкона было много открытого пространства и зеленой природы с некоторыми зданиями на заднем плане, где можно было расслабиться. И не бетонные и стеклянные стены посреди города.

🇬🇲Ya Awa Nyassi

Проверено на 08/07/2021
Прибыл 29/06/2021
2.6 Deluxe Room
Положительные
  • Комната просторная
  • Есть холодильник и микроволновая печь.
Отрицательные
  • Wi-Fi ужасный!

WIFI ужасный, я пропустил онлайн-уроки, и персонал на стойке регистрации с трудом может общаться по-английски

🇹🇭Sarinya J.

Проверено на 25/06/2021
Прибыл 16/06/2021
0.9 Deluxe Room
Положительные
  • Номера большие, с балконом и микроволновой печью.
Отрицательные
  • Еда нормальная, но не такая уж альтернатива.
  • 14 дней вы получите тот же континентальный завтрак.
  • Пластмасса только для микроволновой печи не предусмотрена.
  • Нет ответа на просьбу о чем-то, так как они сказали, что не могут сделать много.
  • Если не нравится подушка, значит, у них нет лишних. Принесите свой, если у вас есть какие-либо предпочтения.

Я думаю, что с отелем все в порядке, терпимо, но в следующий раз я хотел бы заплатить больше за что-то получше.

🇲🇲YIN YIN WIN

Проверено на 21/05/2021
Прибыл 05/05/2021
2.9 Deluxe Room
Положительные
  • Чистая комната, с балконом
Отрицательные
  • Плохой Wi-Fi, но далеко от центра

Город Нью-Йорк - неплохой отель для ASQ, кроме Wi-Fi и удаленности от центра города. Я дал 3 звезды в целом.

🇺🇸Edwin Leahy

Проверено на 15/05/2021
Прибыл 28/04/2021
2.8 Deluxe Room
Положительные
  • Никто
Отрицательные
  • Душ с холодной водой 3 дня

Не рекомендую не рекомендую не рекомендую не рекомендую не рекомендую

🇺🇸William James Collins

Проверено на 10/05/2021
Прибыл 21/04/2021
1.4 Deluxe Room
Положительные
  • Еда была вовремя, но теплой или холодной.
Отрицательные
  • Старый грязный отель.
  • Еда была очень простой и мягкой.
  • Никаких напитков во время еды, кроме завтрака, получишь 150 мл или соевого молока, ЮК!
  • Кровать была очень жесткой.
  • По-английски почти никто не говорил.
  • Признался, что к ним в основном приезжают тайские гости, и это видно. Так что они в основном SQ, пытающиеся быть ASQ.
  • Вся информация на тайском или китайском языках,
  • ASQ реклама ложь. Ни мини-бара, ни международных каналов (только 10 тайских каналов), ни ЖК-телевизора с диагональю 43 дюйма.
  • В комнате пахло дымом.
  • Геккон живет под горшком с горячей водой.
  • Вызовите вас на тест на COVID, но они отключают лифт. Когда вы спускаетесь по лестнице, чего делать не положено, они кричат: «Нет, нет, нет», поэтому я кричу: «ТЕСТ на COVID, ТЕСТ на COVID!» Затем они говорят «ОК» и указывают мне на парковку, где находятся медсестры.
  • Не выпускал меня из комнаты до 2-го теста на COVID, который должен был быть первым. У меня есть рассказ об этом!
  • Американский завтрак, 1 яйцо, 3 хот-дога, хлеб и 150 мл соевого молока.
  • Нет меню, чтобы заказать еду, нужно есть то, что вам делают.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ НА ОТКРЫТИИ ГОРОДА Нью-Йорка !!! Первое, что меня поразило, когда я приехал туда, была моя комната, это не было тем, что я просил, поэтому я уже мог сказать, что это место будет проблемой. Тогда еда - отстой! Я приехал туда до обеда, поэтому первым делом я ел лапшу и десерт. Я попросил Пад Тай на ужин, но не получил, потому что у них не было ингредиентов. У них есть ресторан. В каком уважающем себя тайском ресторане нет ингредиентов для Pad Thai ??? Так что они подали его мне на ужин на следующий вечер, и в следующий, и в следующий, и в следующий. Правильно, у меня есть пад Тай на ужин на 4 ночи !!! К этому времени моя жена начала звонить в отель и жаловаться. Управляющему было так жаль, что он прислал мне пиццу и пакет чесночного хлеба с ненастоящим маслом. А на следующий вечер, к моему удивлению, я снова получил пиццу… точно такую же пиццу, ветчину и ананас! Во-первых, большинство американцев не любят ананасы в пицце, мы любим пепперони и не любим есть одно и то же больше одного раза, как Pad Thai! Так что я наконец позвонил им и сказал, чтобы они перестали присылать мне пад тай и пиццу! Я рассказал об этом жене, и она пожаловалась еще раз. На этот раз она получила скидку в 4000 бат, УТВЕРЖДЕННАЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ. В конце концов, я просто смирился со своей судьбой, сказал жене, чтобы она перестала им звонить, и решил съесть весь мусор, который они мне принесли. Они дали мне столько пад тай, что я ел его несколько дней, так что у меня был резерв, если я не мог съесть то, что они мне прислали. Итак, после того, как все закончилось и меня выписали, через несколько дней моей жене звонит ВЛАДЕЛЬЦА и сообщает, что я должен им деньги, потому что «ЗАПРОСИЛ» второй тест на COVID. БОЛЬШЕ ИСПЫТАНИЙ НА COVID НИКТО НЕ ПРОСИТ !!! КОВИДНЫЕ ТЕСТЫ ОТСТОЙ !!! Я сказал, что никогда не запрашивал второй тест на COVID, мне просто позвонили и сказали, чтобы я приехал на тест. Помните, я говорил вам, что меня не выпустили после моего первого отрицательного теста на COVID. Тогда он пригрозил вызвать полицию на меня и мою жену и снять с ее счета 6000 бат. Она сказала, что вы коснетесь моего аккаунта Я ПОЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ !!! Он был шокирован и не знал, что сказать. Затем он пригрозил вызвать меня в иммиграционную службу. Я просто засмеялся и сказал жене заблокировать их звонки. Через пару дней позвонил еще кто-то. Самка и пытались договориться с женой. Наконец я сказал ей, чтобы она сказала им, что мы вернем 2000 бат, и все, и мы закончили. Они согласились, и с тех пор я ничего о них не слышал. НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРОРТЕ NY CITY !!!

🇳🇱Koen van de Ven

Проверено на 08/05/2021
Прибыл 21/04/2021
2.8 Deluxe Room
Положительные
  • Достаточно большой балкон
  • Размер комнаты
  • Дружелюбный контакт с медсестрами
Отрицательные
  • Трудно общаться, потому что персонал не так много говорит по-английски
  • Большая часть информации только на тайском и китайском языках.
  • Во время моего пребывания в номере не убирали
  • Нет чистого постельного белья во время пребывания
  • Нет выбора в еде
  • Заказ вещей с 7/11 возможен только банковским переводом (отлично подходит для тайцев, не так уж много удовольствия от иностранного банка)

ASQ в основном похож на роскошную тюрьму. Я знал и принимал это, когда приезжал сюда. Но особенно потому, что моя подруга прошла через это раньше, чем я ожидал лучшего. Нет чистого постельного белья на 11 ночей - это долго (у меня были две односпальные кровати, поэтому я поменял кровати на полпути), большая часть еды была рыба / креветки / кальмары. Мне это не очень нравится, но выбора не было. Так что ешь или будь голодным. Обслуживание номеров не помогло, потому что они доставляли только 1 раз в день. Поскольку большинство сотрудников не говорят по-английски, доставка основных вещей в вашу комнату является проблемой. Например: у меня закончились туалетная бумага и питьевая вода. Несколько телефонных звонков, телефонные сообщения (это такое приложение, как WhatsApp, и без него у вас проблемы в Таиланде) и 8 часов !! чтобы получить это. К счастью, у меня есть тайские друзья, которые помогли мне с переводом, заказом и т. Д., Иначе это были бы плохие времена. Честно говоря, я не выбирал этот отель, но отель, который я забронировал, перевез меня сюда за 3 дня до полета. Так что имейте в виду, что вы не всегда получаете то, за что заплатили

🇺🇸Jay Taylor

Проверено на 04/04/2021
Прибыл 28/03/2021
0.9 Junior Suite
Положительные
  • Немного. Защита от непогоды.
  • Люди, которые здесь работают, милые.
Отрицательные
  • Плохой Wi-Fi.
  • Плохая еда.
  • Не обслуживается.
  • Нет понимания базового ASQ
  • Персонал в форме.
  • Не английский.
  • Нет времени выходить из комнаты.
  • Дважды забыл тестирование.
  • Не удалось выполнить заказы на еду.
  • Ложная реклама комнаты
  • Гостиница получила деньги за номер, затем подняла цену.
  • Никаких новых полотенец через 7 дней.

Это был плохой отдых. Пожалуйста. Потратьте больше или просто поезжайте в другое место. Персонал приятный, но бестолковый. Хотя хорошее - это хорошо, нам нужны люди, которые могут сделать основы.

🇹🇭Patima Richards

Проверено на 03/04/2021
Прибыл 02/04/2021
2.3 Junior Suite
Положительные
  • Дружелюбный персонал
Отрицательные
  • Ужасный интернет

Пожалуйста, улучшите Интернет, так как гостям, приходящим в ASQ, Интернет нужен для развлечений и бизнеса. Еда пока в порядке.

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